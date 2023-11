Iván Ania: “Hicimos un muy buen partido que no se refleja en el resultado”

Un empate que puede dejar con la sensación de haber perdido dos puntos, pero que con la perspectiva que otorga el tiempo, se verá como un punto valiosísimo en el feudo de uno de los rivales más potentes del Grupo II de Primera RFEF. Así ha definido el reparto de puntos con el que se ha sentenciado el encuentro entre el Málaga CF y el Córdoba CF el entrenador del conjunto blanquiverde, Iván Ania. El postrero tanto del conjunto boquerón dejó sin el máximo premio a un combinado califal que mereció más, y que pudo sentenciar el duelo en varias ocasiones, pero que volvió a pecar de falta de acierto, y acabó pagándolo con el empate cuando todo parecía destinado a la victoria cordobesa.

“Estamos fastidiados porque tenemos la sensación de que hemos perdido dos puntos”, ha comenzado reconociendo Iván Ania en la rueda de prensa posterior al duelo, pero matizando que “en unos días valoraremos este punto”, aunque no sin olvidar que hay que “hacerlo bueno el domingo, ganando en casa al Ceuta”. Entrando en el análisis del duelo, el ovetense ha recordado que en la primera parte fueron “superiores”, ya que llevaron a cabo “el juego que teníamos planteado”, que dependía “de cómo nos iban a presionar”. Se adaptaron a los cambios malagueños y, según su entrenador, con balón estuvieron “muy bien”, y defensivamente apenas sufrieron, “más allá de algunas acciones en las que el empuje del Málaga nos hizo hundirnos y defender en un bloque más bajo”.

Mientras tanto, en la segunda mitad, con un planteamiento distinto, el Córdoba CF perdió el balón y “el partido se estaba convirtiendo más en un ida y vuelta”, por lo que “con los cambios quisimos darle pausa al juego e intentar hacer ese segundo gol que nos diera tranquilidad en los últimos minutos”. Y lo tuvo en sus manos en varias ocasiones, “tres o cuatro veces” según el propio Ania, lo que “en una ocasión clarísima, Alfonso hace una buena parada y en la contra nos hacen el empate”, ha explicado Ania. Por lo tanto, ha concluido el análisis volviendo a subrayar que “ahora estamos fastidiados porque tenemos la sensación de que se nos fueron dos puntos, pero acabo de decir en el vestuario que solo se les puede dar las gracias y estar orgulloso por la impresión que ha dejado el equipo en este campo”.

Cuestionado sobre si mereció más su equipo, el preparador ha vuelto a insistir en que “faltó tomar bien la última decisión”, ya que “la clave era hacer ese segundo gol que ahí les iba a hacer ir al ataque más desordenados y nosotros íbamos a poder tener el balón con más tranquilidad”. Por lo tanto, “en el momento en el que no haces ese segundo gol, estás más expuesto a que te puedan empatar”, lo que no quita que según él hicieron “muy buen partido, pero que no se refleja con el resultado”. Todo este duelo estuvo aderezado con un auténtico ambientazo de más de 20.000 espectadores, con cerca de 2.000 aficionados desplazados desde Córdoba. “Un partido de los que hacen afición, de los que gusta ver, y encima entre dos muy buenos equipos. Hoy fuimos capaces de someter al Málaga en muchos momentos y hacerle vivir situaciones que no había vivido todavía esta temporada, como estar por detrás en el marcador en la Rosaleda”, ha replicado el míster.

También ha puntualizado que para los blanquiverdes era “clave hacer el partido largo”, conscientes del desgaste malagueño en Copa del Rey el pasado miércoles. Así, se configuró “un partido buenísimo para el espectador”, que es para “salir orgulloso de todos los jugadores que estuvieron en el campo”. Además, se mostró muy contento con su equipo, ya que para él fue el partido en el que tuvieron “más personalidad”, como para “salir desde el primer minuto a dominar el rival e intentar someterle”. Y es que “no todos los equipos tienen la capacidad de poder hacerlo en un escenario como este”, y al Córdoba CF no le “asustó ni condicionó”, ya que llevaron “el partido a donde buscábamos y queríamos, pero nos faltó hacer ese segundo gol”.

“Buscamos la excelencia si queremos conseguir el objetivo”

Así, poco a poco se acerca al Córdoba CF que tenía Iván Ania en la cabeza, aunque ha reconocido que “los entrenadores somos ambiciosos y nunca vemos todo bien, siempre vemos errores y queremos mejorar”. También ha confesado que para hacer la alineación se tuvo que “rascar la cabeza bastante”, ya que ha dejado “a gente de mucho nivel en el banquillo”, aunque confía en que eso “va en beneficio del equipo, del grupo”. Por lo tanto, se va con la sensación de que “cada vez estamos jugando mejor, cada vez veo al equipo más cómodo, y eso es una señal”. Así, ha culminado afirmando que el hecho de “que todos aporten, es muy positivo”, pero remarcando que buscan “la excelencia si queremos conseguir el objetivo” de ascender a Segunda División.

Por último, también ha explicado sus cambios, que buscaban “refrescar al equipo”, ya que “el esfuerzo que estábamos haciendo era muy alto”. También ha aprovechado para alabar a los sustitutos, ya que ha opinado que son “un equipo que creo que no se resiente cuando entra la gente del banquillo”. Casas entró por Toril en el minuto sesenta, y, tras ello, cuando Ania vio “que nos estaban hundiendo en ciertos momentos por su empuje”, decidió “poner piernas frescas y alinear gente que tuviera pausa para tener el balón, pero siempre buscando ese segundo gol”. Por lo tanto, ha defendido que “los cambios nos han dado mucha frescura”, culminando con la repetición del análisis del partido: “La pena es que nos faltó hacer ese segundo gol”.