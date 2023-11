Un empate ilusionante

El día D para el conjunto blanquiverde. La jornada que decidía si quería ser más ambicioso o si se conformaba con luchar por un play off que, con el paso de las jornadas, se estaba volviendo más y más caro. El Córdoba CF aterrizaba en La Rosaleda para enfrentarse a un Málaga CF que tan solo había concedido una derrota y fue ante el Castellón durante la cita inaugural. Por tanto, el hueso era duro de roer, aunque el cuadro califal, alentado por más de 2.000 aficionados cordobesistas en el feudo malaguista, quería dar un golpe encima de la mesa y comenzó sin miedo a proponer.

Un encuentro que comenzó con un Córdoba CF queriendo llevar la manija del esférico, anulando a un Málaga CF que sabía que este liderazgo iba a cambiar conforme los minutos pasasen. De hecho, la posesión del conjunto blanquiverde era estática, sin apenas verticalidad que supusiese una gran dificultad para los defensores locales. Después de este arreón inicial, los de Pellicer triangularon a la perfección, sobre todo comandados por un Larrubia que, junto a Gabilondo, estaban insistiendo continuamente en la banda de un Calderón sobrepasado por momentos.

Aun así y a pesar de que los acercamientos eran protagonizados por parte malaguista, no había excesivo peligro para la meta de Carlos Marín y fue ahí cuando el Córdoba CF dio un paso al frente en busca de protagonismo ofensivo. Partiendo de la base que Iván Ania no quiso modificar el esquema gracias a las condiciones del terreno de juego, parecidas a la de El Arcángel, y al rival, la elaboración del ataque blanquiverde varió en una primera instancia, ya que era Kuki el que buscaba la espalda del centro del campo para o bien tratar de encontrar a los extremos o a Alberto Toril. Tanto fue así que le mediapunta ex del Deportivo de La Coruña llegó hasta el pico del área local donde puso un centro al segundo palo donde el ariete blanquiverde estuvo a punto de rematar a gol.

Esta tendencia se iba acrecentando conforme la primera mitad llegaba a su fin y era una pena que esta superioridad no se transformase en gol, hasta que la ilusión volvió a esos casi 2.000 desplazados desde Córdoba CF. Carracedo cogió un balón suelto cerca de línea de fondo y Simo remató a la portería defendida por Herrero. Estalló de júbilo la grada donde se encontraban los aficionados cordobesistas y es que no era para menos. Los chicos dirigidos por Iván Ania, después de un comienzo dubitativo, se marcharon al descanso por delante en el electrónico en el feudo de un Málaga CF al que las dudas empezaban a surgir.

En la reanudación, el choque se convirtió en una auténtica batalla. La calidad no era propia de dos equipos de Primera RFEF y eso dejaba en un buen lugar a un Córdoba CF que, lejos de querer dar un paso atrás, tuvo ocasiones más que de sobra para incrementar el marcador. Por un lado, Simo lo intentó con un disparo exterior que atrapó sin problemas Herrero, pero, minutos más tarde, el vendaval blanquiverde fue tal que los visitantes perdonaron dos ocasiones muy claras por medio de Alberto Toril y el propio Simo, dejando a un Málaga muy vivo para el tramo final.

Y es que la escuadra malagueña no dejó de mirar la portería de un Carlos Marín que fue altamente abucheado por el público local. Aun así, el guardameta blanquiverde no se achantó y salvó un uno contra uno de Dioni para mantener con vida a los suyos. En cambio, no acabó aquí la oleada blanquiazul. Y es que Calderón salvó bajo palos un disparo de Larrubia cuando ya cantaban los más de 20.000 espectadores malaguistas el tanto del empate, aunque el Córdoba CF seguía muy vivo hasta tal punto de que Carracedo gozó de un disparo claro que se marchó cerca del marco de Herrero.

Cuando mejor estaba el Córdoba CF y después de fallar una ocasión clamorosa, el Málaga CF asestó el golpe que tanto buscaba. Haitam recibió un balón al corazón del área para rematar a placer e imponer nuevamente el empate a falta de tan solo cinco minutos para terminar el choque. Era algo injusto, quizás sí, pero la expulsión de Einar dejaba un panorama ilusionante para el descuento. Se mereciese más o menos, ya era algo baladí porque el conjunto blanquiverde había encerrado a un todopoderoso Málaga CF en La Rosalera, con o sin inferioridad numérica. La colegiada decretó el final del partido, reparto de puntos, pero las sensaciones positivas se subieron al autobús en dirección a la Mezquita.