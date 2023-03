González Calvo: “El equipo está concienciado para sacar esto adelante”

Una vez más, la situación está más delicada que nunca, pero la confianza que mantiene la propiedad puede ser vital para que esta irregularidad acabe cuanto antes. El dirigente del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha explicado, durante la presentación de las camisetas conmemorativas por el pasado día de Andalucía, que una victoria frente al Racing de Ferrol es lo que actualmente necesita la entidad blanquiverde. “Es una racha bastante larga de no tener resultados positivos, aunque es cierto que en los últimos partidos se ha cambiado la dinámica sin conseguir los objetivos que es lo más importante y no es otra cosa que ganar un partido. En este caso, creo que es el mejor rival posible porque es el que en mejor forma está en estos momentos y puede decirnos cómo está nuestro equipo. El Racing de Ferrol es un gran equipo como ya lo vimos en su campo. Un equipo que pasó por una racha similar a la nuestra, ya que salió de play off justo después de jugar nuestro partido, pero ha vuelto a recuperar la forma y va a ser mejor que Celta o Castilla en su día porque nos va a decir cómo está el equipo”.

Por otro lado, González Calvo ha querido diferenciar la manera de conseguir unos resultados, ya que puede variar en la toma de una decisión u otra. Aun así, el dirigente ha preferido eludir cualquier tipo de excusa antes de sacar su lado positivo. “Creo que vamos a ganar el partido y creo que debemos pensar todos en positivo. Este club que es muy grande tiene que mandar mensajes positivos y no tan negativos. Yo creo que esta camiseta nos va a ayudar. Yo estoy confiado, he estado con ellos esta mañana y el equipo en los últimos partidos se ha visto algo diferente. El equipo está concienciado para sacar esto adelante”, ha añadido un profesional que ve al equipo “tranquilo”. Yo he escuchado una entrevista a Willy, uno de los capitanes de este equipo, y dice que no hay ningún problema dentro, sino que hemos bajado el nivel excesivamente a lo que teníamos y eso hace que tengamos una pérdida de confianza. Pasa en todos los oficios y más en esta profesión que es el miedo a perder porque nunca ganas. Hemos empezado a ver algo y con el Ferrol tenemos que refrendarlo“.

Entretanto, otra de las carencias que ha tenido el primer equipo blanquiverde en los últimos meses son las ausencia de sensaciones, sobre todo fuera de El Arcángel. “Lejos de Córdoba pues te van a poner las cosas más complicadas y más ahora con rivales de abajo que se están jugando la vida. Cuando juegas con rivales de arriba pues te juegas cosas importantes, pero luchas por subir de categoría. Jugar fuera no es fácil a pesar de ser rivales que están abajo en la clasificación. En casa se ha visto otra cosa y en eso estoy pensando para conseguir un resultado positivo este domingo. En cuanto a las sensaciones, el equipo ha dado muy buenas sensaciones durante unos meses, pero las de ahora son regulares. Ahora todo consiste en ganar, ganar y volver a ganar. Da igual cómo se gane”.

Aun así, el dirigente del Córdoba CF no ha evitado a la hora de volver a refrendar a un Germán Crespo que depende de tanto sus resultados como de las sensaciones. “Sigue teniendo el mismo crédito. Renovamos a Germán por el trabajo realizado hace cinco meses pero esto es fútbol. Todo depende de los resultados y de cómo se den los resultados. Seguimos confiando en nuestra dirección deportiva también y en él porque se ha merecido llegar a este momento y se merece tener la oportunidad de revertir la situación, tanto él como con los jugadores. El fútbol es de los jugadores y tienen que resolver este tipo de partidos. No echemos solo la culpa a nuestro entrenador porque nuestros jugadores tienen que sacar esto”.

La cesión del estadio sigue en trámites

Tras dejar a un lado el apartado deportivo, Javier González Calvo se ha referido a la cesión de El Arcángel y se ha mostrado ambicioso por un proyecto rehabilitará una zona renegada por los cordobeses en los últimos tiempos. “Se mejorará todo lo que rodea y cuanto estaremos totalmente orgullosos es cuanto esté totalmente terminado. El cordobés presumirá de esa zona que ha renegado de ella salvo para venir a jugar los partidos. Será un proyecto muy bonito, de ciudad, ligado a ya no solo todo lo que hablaba la gente, sino que va a ser muy novedoso, sobre todo en la parte de atrás. Lo importante es que sea una zona de vida diaria, que la gente quiera ir allí no solo en partidos de fútbol. Se va a generar muchos puestos de trabajo y estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Córdoba para que no haya que modificar pliegos ni retirarlos. Va a ser algo que va a gustar mucho a la ciudad de Córdoba. Queremos sacarlo cuanto antes”, ha culminado.