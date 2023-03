Germán Crespo: “Todavía seguimos ahí”

Una vez más, el Córdoba CF sale con un sabor amargo del césped de El Arcángel y no es para menos. Los chicos dirigidos por Germán Crespo salen de play off por primera vez en las últimas dos temporadas después de no conseguir vencer a dos rivales que actualmente están en descenso a Segunda RFEF. Esta vez, los blanquiverdes mejoraron su puesta en escena, aumentando el nivel, incluso, a lo visto ante la Cultural y Deportiva Leonesa, sobre todo en los primeros 60 minutos, pero fue insuficiente. A pesar de ello, el técnico nazarí ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que no se ha decidido bien en el apartado ofensivo.

En primera instancia, el preparador granadino ha admitido que su equipo ha estado bien en las transiciones, pero que ha pecado a la hora de las decisiones, ya que han realizado “muchos centros laterales”, pero no se han “ejecutado bien”. “Si a eso le sumas el regalo del gol, pues es complicado”, ha replicado un Germán Crespo que ha apuntado que los recambios no han sumado lo que deberían tras una primera parte donde el Córdoba CF ha sido superior. “Hoy el equipo en la primera parte ha tenido muchas llegadas por una u otra banda. Hemos tenido ocasiones fuera del área que no se ha acabado. En la segunda parte le ha pasado Willy que ha sacado balón hacia fuera... Cuando esos centros laterales no llegan en las condiciones optimas, pues cuesta más. Esa profundidad por dentro no la hemos tenido, pero estábamos llegando bien por una u otra banda”.

Por otro lado, el técnico nazarí ha hablado de esa posibilidad de que dos delanteros centros jueguen juntos, como ha pasado durante solo cinco minutos ante el Ceuta. “Ellos han hecho tres cambios a la vez y quería esperar algo más. Willy y Javi estaban haciendo un buen partido, pero la calor y por el partido pues ha hecho que los cambiásemos. Esos cuatro o cinco minutos que teníamos los dos delantero pues el equipo ha sufrido más por dentro”, ha explicado un entrenador que no le da importancia a esa salida de los puestos de promoción. “Estamos fuera de play off empatados a puntos. La afición ha animado desde el primer minuto hasta el último y no se le puede pedir más. Es muy complicado ganar, hoy venía un equipo con una dinámica muy buena y lo que quiero es que estemos todos juntos. La afición nos ha ayudado mucho. Todavía seguimos estando ahí, empatados a puntos con el Celta B e iremos a Algeciras a por los tres puntos. Ahora toca analizar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal”.

Entretanto, Germán Crespo se ha mostrado un poco desconcertado por la no expulsión a Rodri Ríos y ha explicado que esta versión blanquiverde está más cerca a lo que fue a lo largo del inicio de la temporada. “Solo le ha faltado pegarle. Le ha metido cuerpo, le ha protestado, le ha parado... Se permiten cosas que a nosotros no como le pasó a Dragi ante el Pontevedra. No se puede permitir porque a mi me han dicho que si seguía protestando me iba a la calle. Rodri ha hecho cosas para salir expulsado”. “Hoy mi equipo me ha transmitido muchas cosas buenas de las que hacíamos anteriormente. El equipo no ha estado acertado en las dos áreas. El ritmo ha sido bueno a pesar de la calor, pero para ser el equipo que habíamos sido pues tenemos que ser más fuertes en las dos áreas”, ha culminado.