Germán Crespo: “No hemos sabido leer el partido”

Una victoria sufrida, pero son tres puntos más para el casillero. El Córdoba CF llegaba a El Arcángel tras el incidente con la alineación indebida ante el San Fernando y que le costó una derrota dura que fue aprovechada por el Cacereño para recortar su distancia con el primer clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF. Por ello, la entidad blanquiverde regresaba al feudo ribereño con la necesidad de volver a la senda del triunfo, agradando así a su afición y no defraudó. El cuadro dirigido por German Crespo doblegó al Mensajero en un partido donde el conjunto visitante contrarrestó la ventaja inicial gracias al tanto de Luismi, pero el plantel califal tiró de oficio para llevarse una nueva victoria en su césped. Tras el choque, el técnico nazarí admitió que contra el Mensajero ha sido el "peor partido de la temporada".

Primeramente, el preparador blanquiverde ha achacado ese bajón de nivel a una "falta de frescura". "Hemos cometido muchos errores en campo propio y que han hecho que el Mensajero haya tenido peligro a la contra. Era un partido que teníamos que madurar y no hemos leído bien el partido. A pesar de que han encajado el gol, ellos han hecho su partido y así ha llegado el gol", añade un Crespo que recalca la igualdad que hay a estas alturas en el Grupo IV de Segunda RFEF. "Cada vez va a ser más complicado. Todo el mundo se juega algo, ya no hay fechas para tener tranquilidad y se está viendo. El Cacereño ha ganado en el último minuto, nosotros prácticamente también... No hemos tenido frescura en el partido, pero aun así el equipo ha hecho tres goles".

Por otro lado, Germán Crespo admite que el equipo "no ha sabido leer bien el partido" y que, continuamente, les ha hecho chocarse "contra una pared" para acabar realizando "el peor partido de la temporada". "Hemos cometido muchos errores. No hemos hecho el juego que tenemos acostumbrados y también puede ser porque el césped no estaba tan rápido por la hora, pero sí ha sido el peor partido que hemos hecho en casa". Mientras tanto y cuando el empate permanecía en el marcador, El Arcángel pitó una permuta obra del técnico nazarí, aunque había una lógica explicación. "Con el cambio de Casas he buscado tener más movilidad porque no teníamos la misma frescura que en los demás partidos. Con el empate he sacado jugador por jugador para no chocar con un muro. Hemos tenido la suerte de hacer un gol a balón parado y con Viedma y Miguel de las Cuevas hemos buscado filtrar por dentro".

Entretanto, el Córdoba CF no ha tenido la necesaria frescura por varios motivos, aunque uno de ellos ha sido por el mal rendimiento de ciertos futbolistas. "Nos ha faltado que Álex Bernal o José Ruiz, por ejemplo, no hayan estado acertados. El Cacereño jugaba antes que nosotros y se podía acercar, pero ha sido porque nos hemos equivocado. Son humanos y nos hemos malacostumbrado cuando nos ponen jamón serrano ya que solo queremos de pata negra", apunta un Germán Crespo que confía en Visus para mantener una buena zaga ante el Antequera tras la quinta amarilla de Dragisa Gudelj. "Tenemos dos centrales de garantías. Visus lo ha hecho bien cuando ha salido. Es cierto que Gudelj nos estaba aportando mucho por arriba y ya veremos qué decidimos cuando llegue el partido", culmina.