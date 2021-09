Germán Crespo hace historia

La estadísticas no suelen servir de mucho para un futuro cercano, pero sí que muestran la regularidad -o no- que ha alcanzado un equipo u otro. Por ello, los analistas están diariamente pendientes de si esta serie de números varían o, por el contrario, se mantienen en un plazo largo de tiempo, justo lo que pretende conseguir el Córdoba en su participación en Segunda RFEF. Los blanquiverdes han logrado algo impensable hace algo menos de dos meses y es vencer las cuatro primeras jornadas, alzándose así con el liderato del Grupo IV de la cuarta categoría del fútbol español. La entidad blanquiverde muestra un fútbol ofensivo y alegre, aunque con unos desajustes defensivos que, por el momento, no le ha costado ningún punto en el campeonato liguero. Todo ello viene dado, en parte, gracias a la filosofía impuesta por un Germán Crespo que ha entrado en los libros de historia del Córdoba CF tras vencer al Don Benito el pasado domingo en El Arcángel.

Hacía mucho tiempo que la parcela cordobesista no veía a su equipo disfrutar sobre un terreno de juego. Después de varias temporadas donde el Córdoba siempre ha sido un quiero y no puedo, la primera plantilla blanquiverde está preparada y dispuesta a conseguir los objetivos propuestos desde la directiva. Por ello, ha empezado esta nueva participación en Segunda RFEF dominando a todos los equipos con los que se ha enfrentado, consiguiendo cuatro de cuatro victorias y doce de doce puntos posibles ante rivales que, en la inmensa mayoría, estarán peleando por la zona media o alta de la tabla clasificatoria de esta cuarta categoría del fútbol español. Esta sucesión de buen juego y regularidad ha sido gracias al buen trabajo que lleva haciendo Germán Crespo desde que debutó durante el curso pasado ante el Tamaraceite. De hecho, el granadino todavía no conoce la derrota como técnico del primer equipo y esto hace que haya hecho historia con este inicio fulgurante.

Estos números le han convertido en uno de los entrenadores referentes en el club blanquiverde. De hecho, Germán Crespo, de sus siete encuentros dirigiendo al Córdoba en Segunda División B y en Segunda RFEF, ha conseguido seis victorias y un empate, logrando que sus chicos anoten un total de 22 goles y encajen únicamente seis. Una estadística que resalta el trabajo que ha logrado el granadino en muy poco tiempo y con una plantilla muy dolida tras ver lo sucedido a lo largo del curso pasado. Aun así, este técnico aún puede seguir batiendo estadísticas, ya que si vence o empata ante el Tamaraceite en el Juan Guedes superará a Pedrito Sánchez como el preparador que más encuentros ha estado invicto desde su debut en partido oficial. Sin embargo, lo único que le preocupa al profesional es que su equipo consiga el objetivo, aunque celebre este logro tal y como dijo en su comparecencia tras vencer al Don Benito.

Además, esta alegría no la ha podido contener el propio Germán Crespo. El técnico ha expuesto en redes sociales que es emocionante haber conseguido este logro, aunque es ambicioso con lo que le espera al equipo en un plazo corto de tiempo. "¡Nueva victoria y doce de doce puntos en las cuatro primeras jornadas! Doble alegría hoy, por ser líderes solitarios y por entrar en la historia de un club como el Córdoba CF", admite un entrenador que desde hoy ya prepara el nuevo envite que tendrán los blanquiverdes el próximo fin de semana. La entidad califal se subirá al avión para viajar a Gran Canaria y disputar en el Estadio Juan Guedes el encuentro ante un Tamaraceite que no está siendo igual de fiable que el curso pasado, pero que es un rival muy duro en su propio terreno de juego.