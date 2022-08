Germán Crespo: “El equipo llega en el mejor momento posible”

La primera previa al debut liguero de Primera RFEF. Al fin llega el ansiado inicio del tercer escalón del fútbol español y con ello el Córdoba CF iniciará su andadura en esta competición a lo largo del sábado frente a Unionistas de Salamanca. La entidad blanquiverde tratará de realizar un gran papel a lo largo de la presente temporada en busca de intentar ascender de manera matemática al fútbol profesional. Por ello, el técnico Germán Crespo ha atendido a los medios de comunicación en El Arcángel donde ha explicado que este primer partido será “complicado” al igual que el resto de la temporada y ha añadido que existe “ilusión” tanto en la afición como en el vestuario.

El Córdoba CF y una primera vez ante Unionistas

En primera instancia, el preparador granadino ha mostrado muchas “ganas” de comenzar el tramo liguero tras una pretemporada que se ha hecho “larga”. “La ilusión que nos transmite el exterior hace que tengamos ganas del partido cuanto antes, ir desde el primer partido a por los tres puntos y a seguir la línea del año pasado. La dinámica que tuvimos a lo largo de la temporada pasada, hay que mantenerla, pero sabemos que va a ser complicado. Comenzar la temporada en tu estadio conlleva a querer hacer las cosas bien y tenemos que no equivocarnos”, ha admitido un Germán Crespo que ha apuntado el grado de dificultad que va a tener el debut liguero frente a Unionistas. “Partido complicado, como todos los que van a haber esta temporada. Ellos vienen de una competición con una prórroga donde llegaron a los penaltis y eso le ha podido mermar con las lesiones. De ese partido a ahora ha habido una semana y llegarán bien físicamente. De lo poco que hemos podido ver esta pretemporada porque ha cambiado mucho el equipo, aunque mantiene una gran base, pero tampoco tenemos grandes referencias más allá de los tres partidos de pretemporada y el de Copa RFEF”.

Por su parte y siguiendo con este misma línea argumental, el técnico del Córdoba CF ha resaltado los cinco sentidos que tiene que tener su equipo en una categoría nueva que todo hace indicar que tendrá una baja en cuanto a los equipos participantes se refiere con el DUX. “Perjudicas una bonita categoría, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberá mejorar eso, porque suele pasar. Equipos con problemas económicos que no siguen pues dejan la categoría coja con lo que supone con las rachas buenas y malas esa semana de descanso. Hay que actuar con más contundencia porque si no puede salir, debe desaparecer. La RFEF debe tomar medidas para que no pase”. Por otro lado, Crespo ha añadido la competitividad que existe en su plantilla de cara a confeccionar un once inicial. “Marrón ninguno, marrón es cuando no tengo donde elegir. Eso fue el éxito de la temporada pasada y tuvimos en momentos de doce o trece bajas. El equipo llega en el mejor momento posible. El único es Kike Márquez porque ha tenido problemas en el abductor, aunque llega en condiciones. Tenemos donde elegir, eso le va a dar competitividad en la plantilla y los cinco jugadores que no jueguen, tendrán las ganas de jugar la semana que viene. El lunes cuando vengan, habrán jugadores que no hayan tenido minutos y querrán tenerlos las próximas semanas”.

Mientras tanto, Germán Crespo seguirá fiel a un estilo que es el que le ha hecho ascender con el Córdoba CF a Primera RFEF, aunque, al igual que antes, uno de los problemas positivos de esta temporada será confeccionar un once. “Hay partidos que piensas que es mejor un jugador, al otro partido otro, pero conforme van pasando las semanas, creemos que sacaremos el mejor once de la pretemporada. Habrán jugadores en el banquillo que también lo han hecho muy bien, pero lo que no me gustaría es que tuviésemos un once fácil”, ha aseverado un entrenador que se muestra ambicioso, aunque “con los pies en el suelo”. “A mí me gustaría ser campeón como la temporada pasada. Cualquier equipo que estaba en el descenso, ganaban a los ascendidos. Los favoritos están claros por los presupuestos y recién descendidos. Al final no es todo el dinero o la plantilla. Son muchas cosas las que te hacen llevar a jugar el play off o ser campeón y creo que lo tenemos. Lo más grande que tenemos es la afición. Tener 12.000 socios lo tienen pocos rivales. Los favoritos se irán haciendo conforme pasen las semanas”.

Entretanto, diferentes periodistas especializados en la Primera RFEF han puesto al Córdoba CF en la zona alta del Grupo I como Rafa Mainez, profesional de Radio Marca, aunque Crespo le quita importancia a estas apuestas, pero cree que, para conseguir esto desde el principio, son “claves” los dos encuentros en El Arcángel. “Tienes dos partidos en casa, con la dinámica que traíamos desde la temporada anterior, es importante. Es complicado, pero si tenemos la suerte de que eso se produzca, después del Fuenlabrada les diré a los jugadores que tengan los pies en el suelo”.

Asimismo, el preparador nazarí ha mandado un mensaje a una afición que le pide “paciencia” en momentos complicados. “Sé que la afición va a estar siempre. En viajes largos teníamos siempre seguimiento, aunque quiero que haya paciencia. Este año habrán rachas malas y ahí necesitaremos la ayuda de la afición. El año pasado era más fácil, pero en esos momentos malos intentaremos reforzar, pero la máxima ayuda la tendremos desde fuera. Este año tenemos que tener la cabeza fría. Ojalá no tengamos la mala racha, pero si se produce que tengamos su ayuda”, culmina.