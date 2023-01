Germán Crespo: “Caballero va a venir muy bien para nuestra propuesta”

Nuevas caras, despedidas dolorosas, y un mercado invernal por delante en el que no centra la atención plenamente, pues el Córdoba CF tiene su duelo ante la Real Balompédica Linense en apenas dos días. Un encuentro que servirá para culminar la primera vuelta de la competición, y del que el conjunto califal aspira a salir con el título honorífico de ser el campeón de invierno de la Primera RFEF, así como aprovechar el duelo directo que hay entre AD Alcorcón y RC Deportivo de la Coruña para ampliar la distancia con sus principales perseguidores en la tabla clasificatoria.

Antonio Caballero, uno más en el Córdoba CF

Sin embargo, la actualidad manda, y el mercado de fichajes ha copado gran parte de la rueda de prensa ofrecida por Germán Crespo a los medios en la previa del duelo ante la Real Balompédica Linense. Así, ha comenzado analizando el más reciente fichaje, Antonio Caballero, del que el técnico del Córdoba CF ha afirmado que es un jugador que “viene de competir, con muchos minutos en su equipo”, y que pese a que se trata de un futbolista que “tiene que intentar coger rápido los conceptos y los automatismos” del equipo, pero que “siendo un jugador de calidad como él, no le va a costar”. “Para nuestra propuesta de juego nos va a venir bien. Lo vimos competir contra nosotros, y creo que va a estar para disputar minutos el próximo partido, porque no es lo mismo que un jugador que viniese sin ritmo competitivo”, ha añadido el míster. También ha añadido que se trata de un jugador con “poderío físico”, y que “defensivamente tiene algo más de agresividad que Javi -Flores-”, por lo que “para nuestro estilo de juego va a venir genial”, tanto por “la intensidad, como por la contundencia que tiene”, características que harán que el equipo “mejore defensivamente con él”.

Por otro lado, también ha querido despedir a Álex Bernal, un jugador al que le ha deseado “mucha suerte en su nuevo equipo y en el futuro”, ya que “se lo merece por cómo es, tanto como persona como jugador”. Además, ha recordado que “la temporada pasada nos dio mucho en Segunda RFEF, aportó mucho para ese ascenso”, pero que este año “no tenía los minutos que le hubiese gustado”, por lo que “si él se va a sentir a gusto en el Eldense, que creo que es donde va a ir, que le vaya bien y ojalá en el futuro tenga la suerte de, al estar en el otro grupo, estar en superior categoría, que para eso se ha ido”.

Además, ha puntualizado que las categorías tienen “un escalado importante”, y que Bernal, al no comenzar como titular porque “tenía dos jugadores por delante, Diarra y Javi Flores, que estaban a un superior nivel”, no llegó nunca a alcanzar “ese ritmo de los compañeros”. Aún así, reconoce que es “un jugador de mucha calidad, pero creo que ese ritmo le faltaba, y cuando ha salido, le ha faltado esa punta de velocidad, y ha habido pérdidas de balón quizás por ese motivo, peor cuando no eres titular indiscutible, es normal que esas cosas ocurran”.

Por último en lo referido al mercado de fichajes, Germán Crespo ha recordado que es “un mercado complicado”, y al que hay que ir “día a día”. “Ha venido un jugador que no había sonado en ningún lado”, ha subrayado, y también ha remarcado que “a lo mejor tienes pensamientos de que puedes firmar a dos o tres jugadores, y al final no los firmas”. Por lo tanto, reincide en que “hay que ir día a día”, en que “quedan semanas de mercado”, y que “seguro que habrá más posibilidades” en el futuro de jugadores que quieran salir“. ”Si hay algún cambio la semana que viene en la plantilla, lo afrontaremos de la mejor forma, pero nos tenemos que centrar en el partido del domingo“, ha declarado.

Una Balona competitiva que tratará de sumar en El Arcángel

Y centrándose en el duelo del próximo domingo ante la Real Balompédica Linense, el entrenador granadino ha explicado que es “un equipo que compite muy bien”, y que “con el cambio de entrenador, ahora con Escobar, están en una dinámica muy positiva y no han perdido ningún partido en casa, están con buena dinámica fuera de casa, y solo han perdido por la mínima”. Y es que en esta categoría “todos los equipos compiten”, y ello se ve con equipos como el Ceuta, que “pese a llevar pocos puntos, cuesta mucho ganarle”. “Va a venir un equipo motivado, que va a intentar sumar para hacer bueno el resultado del domingo. Hay experiencias malas del pasado, pero para mí han sido muy buenas, tanto el último partido de liga, como en la Copa RFEF. Si miramos resultados, me tengo que quedar con los que he tenido yo con ellos”, ha añadido.

Para finalizar, también ha abordado el hecho de que el Córdoba CF tiene la posibilidad de acabar la primera vuelta como campeón de invierno. “No es importante, pero el acabar líderes y con 42 puntos, aunque parece fácil, son números muy importantes. Son 42 puntos que en julio o agosto hubiésemos firmado llevar en la jornada seis o siete de la segunda vuelta. Sería un premio al buen trabajo que ha hecho el grupo en esta primera vuelta”, ha comentado al respecto. Además, con ese enfrentamiento entre Alcorcón y Deportivo de la Coruña, sumado a la visita del Real Madrid Castilla a Ceuta, es una oportunidad de que en caso de sumar los tres puntos, el conjunto califa pueda sacar diferencias con sus perseguidores. Sin embargo, y pese a recuperar a Dragisa Gudelj, Crespo no podrá contar con Javi Flores, con el que no se arriesgará, y más sabiendo que Antonio Caballero ya está listo para disputar sus primeros minutos como jugador del Córdoba CF.