La enfermería del Córdoba CF mantiene su atención en Ekaitz Jiménez y Ramón Bueno

Los problemas físicos se están liberando poco a poco, aunque Germán Crespo aún no ha podido contar con todos sus efectivos al 100% en lo que va de temporada. De hecho, pese a las rotaciones continuas del técnico, todavía hay jugadores que no han disfrutado de ningún minuto oficial. Uno de los casos que estaban pendientes desde la pasada temporada era el de José Alonso, que se recuperó recientemente y logró debutar este curso con la blanquiverde en el choque del pasado domingo ante la UD Sanse. Sin embargo, hay otros que aún no han tenido la oportunidad de vestirse de corto, ya sea por decisión técnica, como es el caso de Felipe Ramos, o por cuestiones físicas, como el ejemplo de Ekaitz Jiménez. El lateral vasco sigue ausente de la dinámica del grupo debido a una lesión que arrastra desde el inicio de la pretemporada.

El club ya informó a comienzos del mes de septiembre sobre la evolución del futbolista, que sufría debido a un edema óseo presente en su rodilla derecha. Dicha causa desapareció y el jugador comenzó a realizar carrera continua tras varias semanas completamente parado. Así, su vuelta se veía muy cercana. Sin embargo, parece que aún habrá que esperar algo más para ver al vasco completamente integrado en el trabajo de grupo. Así ha quedado reflejado en el último parte médico emitido por la Clínica Ergodinámica, encargada de los servicios médicos de la entidad cordobesista, y en el cual figuran dos nombres. Por un lado, en el caso de Ekaitz, se detalla que tras una última valoración de los profesionales encargados, se ha decidido realizar una artroscopia en los próximos días, por lo que el defensa será intervenido en el hospital San Juan de Dios.

Por su parte, en la lista de lesionados también aparece Ramón Bueno, quien ya fue baja el pasado fin de semana por una molestia muscular. Así, el Córdoba CF ha confirmado que el valenciano presenta una lesión fibrilar de bajo grado en su cuádriceps izquierdo. El tiempo de recuperación de los dos futbolistas estará supeditado a su evolución.