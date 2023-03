Dragisa Gudelj, con plena confianza en el Córdoba CF

Confianza, fe y corazón. Esos son tres de los pilares fundamentales para el éxito en el mundo del deporte, y más aún si cabe, en el fútbol. De igual manera, fueron tres de las palabras más repetidas por Dragisa Gudelj en la comparecencia de prensa posterior al duelo ante la AD Ceuta disputado en El Arcángel, donde los blanquiverdes tan solo pudieron sacar un punto aunque, eso sí, cortaron la magnífica racha de cinco victorias consecutivas del conjunto caballa y, además, encadenaron tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota por primera vez desde el pasado mes de diciembre.

Así, el central serbio-neerlandés recordó que fueron los blanquiverdes los que dominaron el partido en todo momento, puntualizando que se generaron “muchas ocasiones” y que tuvieron “la pelota y la confianza de jugar”, disputando prácticamente un “noventa por ciento” de los minutos de la segunda mitad en el campo del Ceuta. “He visto al equipo muy vivo, como en la primera vuelta, sacando la pelota desde atrás, fuerte en duelos, y yo veía bien el partido como equipo, pero falta ese pasito de sacar los tres puntos, y creo que también falta tener fe en su área”, apunto Gudelj sobre ello.

Además, culminando con el análisis del encuentro, también quiso remarcar que, desde el campo, no se notó ese cambio tan acusado de juego provocado a partir de las sustituciones. “En la segunda parte no sé cuántas veces hemos llegado al área, y ellos a lo mejor han tenido una o dos ocasiones”, incidió Gudelj, recordando además que, muchos jugadores, cuando salen desde el banquillo, quieren “dar todo”, y, a veces, “no es fácil entrar en un partido así porque el jugador quiere entrar, quiere demostrar y quiere dar todo por el equipo, y juega entonces más con el corazón que con la cabeza”. Pese a ello, volvió a repetir que, para él, “en la segunda parte estuvimos bien, y nos faltó esa punta arriba de hacer el gol”.

Por otro lado, cuestionado sobre la falta de lanzamientos desde fuera del área por parte de su equipo, el defensor apuntó que “como central”, no cuenta con “muchas ocasiones de tirar a portería”, ya que “tendría que estar a unos veinte metros”, y “solo llego una o dos veces a esa posición por partido”, por lo que prefiere “buscar a los jugadores que tienen peligro por banda”. Así, cerró su explicación subrayando que “el Ceuta se metió mucho en el área y puede que sí podríamos haber tirado desde fuera del área, pero personalmente, creo que yo no soy el jugador que tiene que tirar desde fuera del área”.

Tampoco quiso entrar en polémicas con las actuaciones arbitrales, declarando que “no es fácil pitar en El Arcángel, donde siempre hay diez mil o quince mil personas, y los árbitros también tienen presión”, poniendo así el foco en su equipo, ya que cree que “hemos hecho bien en no darle mucha atención a eso y concentrarnos en el partido”. Sin embargo, el empate provocó que el Córdoba CF abandonase, por primera vez en temporada y media, las posiciones de play off, aunque para Gudelj “lo más importantes es estar centrados en nosotros mismos y afrontar cada partido para ganar”. “Creo en este equipo, sé que vamos a estar ahí, sé que vamos a llegar al play off, y tengo mucha confianza en todo el equipo, cuerpo técnico y mis compañeros. Tenemos que seguir”, explicó ante los medios.

Por último, cuestionado sobre una posible renovación en caso de no ascender, el central serbio-neerlandés explicó que no está pensando en nada de eso en estos momentos, a pesar de que es consciente de que su “equipo de confianza” está “hablando con el club”. “Todos sabéis que estoy muy feliz aquí, que el Córdoba es un equipo que me ha dado mucho y está en mi corazón”, apuntó el defensa zurdo, pero quiso recalcar que lo único que tiene ahora mismo en su cabeza es “ascender con el equipo y entrar en Segunda”.