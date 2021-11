Dar importancia a lo importante

Una nueva oportunidad para seguir manteniendo la racha positiva de la actual temporada. El Córdoba marcha triunfante durante su particular campaña en la cuarta categoría del fútbol nacional. De hecho y al fin después de tantos problemas extradeportivos que han ocasionado que la entidad blanquiverde haya descendido un total de cuatro veces en los últimos siete años, la afición cordobesista está disfrutando con su equipo en la Segunda RFEF -quien se lo iba a decir hace, apenas, cuatro años-. Esto demuestra que la ilusión no entiende de categorías y que con un proyecto serio y de garantías, el club califa puede estar peleando contra cualquier equipo de su misma división e incluso de superiores. Aun así, el primer plantel deberá centrarse en lo verdaderamente importante en este curso regular.

Por un lado, el Córdoba llegará al Municipal de Villanovense sabiendo que el Sevilla FC es su rival en la primera ronda de la Copa del Rey y que el próximo martes disputará la gran final de la Copa RFEF contra el Guijuelo. Gracias a esto, la relajación puede ser su particular problema, aunque desde el club e incluso Germán Crespo han avisado de que el objetivo verdaderamente importante para la entidad blanquiverde no es otro que ascender a Primera RFEF de manera directa. Esta meta está muy encaminada, ya que el primer plantel califa aventaja en siete puntos -con el gol average ganado- al Coria, actual segundo clasificado. Esto hace que haya un colchón consolidado tras la disputa únicamente de diez jornadas y que la confianza pueda llegar a este encuentro ante el Villanovense, aunque el mismo equipo querrá conseguir nuevamente tres puntos.

En cuanto a los futbolistas que defenderán la elástica blanquiverde en Villanueva de la Serena, el técnico Germán Crespo, en la rueda de prensa previa al encuentro de este fin de semana, anunció que Ricardo Visus, aquejado las últimas semanas de una lesión que le ha dejado fuera de la dinámica grupal, volverá a viajar con el primer equipo. Esto hace que el entrenador nazarí conforme una convocatoria "con los 20 jugadores disponibles", dejando a un lado a Christian Delgado y Tala para que tengan minutos "jugadores que hayan salido de lesiones" como Viedma. "Tenemos el partido de Copa el martes y queremos que jugadores del filial tengan el premio. Tendremos la oportunidad de convocar a 22 jugadores y espero que la convocatoria de los chavales no sea por lesiones del primer equipo", añade el profesional en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Por su parte, el Villanovense ha tenido un hándicap muy claro a lo largo de la presente temporada. La irregularidad ha sido el principal problema de un conjunto extremeño que de sus cuatro victorias conseguidas, dos la consiguió en el tramo inicial de la temporada. Su visita a Ceuta se cerró con un 2-3 en el que este cuadro se complicó la vida tras tener una renta de 0-3 en los primeros veinte minutos de juego. Tras vencer al Vélez con contundencia en el Municipal Villanovense, la mala dinámica entró en escena cuando apareció la Copa RFEF, ya que los de Juanma Pavón cayeron eliminados ante el Navalcarnero. Este resultado hizo mucho daño a esta escuadra y no levantó la cabeza ante Xerez Deportivo, Cádiz B, Coria y Don Benito, aunque, finalmente, el Tamaraceite pagó los platos rotos. Los villanos vencieron en su visita a Las Palmas de Gran Canaria gracias al tanto de Fran Viñuela, que dio alas a los suyos y lograron encadenar una nueva victoria en el siguiente encuentro frente a la UD San Fernando. Sin embargo y cuando todo parecía que la dinámica iba a ser ascendente, esta sería su última victoria hasta el momento, ya que durante los últimos tres compromisos ligueros, los extremeños tan solo han logrado sumar un punto frente al Antequera, cayendo en su visita al Mensajero y ante el San Roque de Lepe.

Aunque no está pasando por un buen momento, el Villanovense, por calidad de plantilla, aspira a ocupar uno de los puestos altos de la tabla clasificatoria del Grupo IV de Segunda RFEF, pero no está logrando esa continuidad necesaria para dar el paso hacia adelante. Ubicados en el décimo puesto de la clasificación, los villanos acumulan diez tantos a favor y once en contra, reflejando la mencionada falta de regularidad en sus resultados. En cuanto a su esquema táctico, el 4-2-3-1 es la formación favorita de Juanma Pavón, aunque ya empleó un sistema de tres centrales en su partido frente al Mensajero, por lo que podría volver a emplear ese 5-3-2 para tratar de detener el empuje ofensivo del Córdoba. La velocidad y capacidad goleadora de sus bandas es la jugada ganadora que tratará de emplear el conjunto serón, que cuenta con jugadores de gran calidad como Fran Viñuela o el excordobesista Jesús Sillero.