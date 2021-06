En el silencio oficial, suenan los primeros nombres

Vuelta a la incertidumbre. La pasada temporada fue un desastre en todos los sentidos para un Córdoba CF que jugará el próximo curso en la cuarta categoría del fútbol español después de rozar hasta en dos ocasiones la nueva Primera RFEF. Sin embargo, los blanquiverdes no pudieron alcanzar ese mínimo exigido después de ponerse como meta ascender a Segunda División, siendo un auténtico fracaso tras una primera fase para olvidar y donde el Sevilla Atlético, junto a la derrota ante el Betis Deportivo en El Arcángel, dejaron sin la élite nuevamente a la capital cordobesa. Por ello, la entidad califal se debe preparar con el fin de alcanzar la tercera división a nivel nacional y contará con uno de los mayores presupuestos de la competición, aunque después de un mes de finalizar el anterior curso regular, la directiva solo ha anunciado la marcha de Miguel Valenzuela y Rafa Sánchez, sin noticias de quién dirigirá al primer plantel ni quién planificará la plantilla que intentará ascender en el próximo torneo liguero. Aun así, los primeros nombres ya han empezado a sonar entre la incertidumbre.

Por un lado, la marcha de Miguel Valenzuela deja, a priori, una vacante para que sea ocupada por un nuevo profesional. A lo largo de las semanas, y según desveló Diario Córdoba en su día, David Vizcaíno podría ser el elegido por la directiva blanquiverde, aunque esta decisión tiene multitud de variables, ya que la última palabra la tendrá la propiedad bareiní. Y es que Infinity aún tiene que aprobar el presupuesto final que tendrá el Córdoba en su primera participación en la nueva Segunda RFEF. Una vez se tenga la certeza del montante económico, el director deportivo almeriense podría recalar en el club califa, aunque no es la única opción que baraja la cúpula del club. Mientras tanto, Juan Gutiérrez Juanito ya ha mostrado su deseo de quedarse en el Córdoba CF y sería otra carta para ocupar un departamento deportivo que tendrá el duro trabajo de planificar una plantilla que deberá ser muy competitiva para la cuarta categoría del fútbol español.

Mientras tanto, aún es una total incógnita quién dirigirá a la primera plantilla blanquiverde en Segunda RFEF. Tras un cierre de temporada bastante bueno después de la mala imagen mostrada en la primera parte de la segunda fase, todo apunta a que Germán Crespo no continuará al mando del Córdoba CF en la cuarta categoría del fútbol español. El técnico granadino ha cuajado un gran papel como entrenador del plantel califa y no se conforma con dirigir al segundo equipo, siendo la nueva división su principal objetivo. Para sustituir su figura, la directiva se ha fijado en varios perfiles. Uno de ellos es el de Alberto González. El extécnico azulillo ha decidido no renovar su vinculación con el Linares Deportivo y ve con muy buenos ojos la oferta cordobesa, aunque su meta es llegar a dirigir un equipo de Segunda División y parece que el Mirandés puede llegar a ser su destino. Por ello, la cúpula blanquiverde deberá seguir buscando si finalmente la opción de González se desvanece conforme van pasando los días.

Aunque también sigue sin inaugurarse el mercado para los jugadores de la primera plantilla. Tras la debacle en la última temporada de la Segunda División B, la mayoría de los futbolistas que conformaban el plantel califa no continuarán defendiendo la elástica blanquiverde en Segunda RFEF y varios equipos de diferentes categorías ya han empezado a interesarse por estos profesionales. De hecho y según avanza Cazurreando en su cuenta de Twitter, el Atlético Baleares se ha interesado por Jesús Álvaro. El lateral izquierdo ha sido de lo más destacable, siendo su nivel muy por debajo de lo normal, y parece que terminará jugando la próxima campaña en Primera RFEF, saltando así un escalón con respecto a un Córdoba CF que sigue sin anunciar las piezas fundamentales de cara al siguiente curso.