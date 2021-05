A por el milagro

La ilusión perdida a lo largo de la temporada vuelve a florecer con el paso de las últimas jornadas. El Córdoba recibe este domingo al Cádiz B con una única consigna. Y es que los blanquiverdes deben ganar y esperar que el Sevilla Atlético no haga lo propio ante la Balompédica Linense. Esto significa que la entidad califa no depende de sí mismo para certificar su pase a la nueva Primera RFEF, lo que significará la tercera categoría del fútbol español para la próxima campaña, aunque este no era el verdadero objetivo del club. La cúpula cordobesista clamó a principios de curso que esta plantilla debía pelear por subir a Segunda División sin dificultad durante los diferentes tramos de la temporada. Sin embargo, tres entrenadores han pasado por el banquillo de El Arcángel y el equipo estaba con pie y medio dentro de la Segunda RFEF hasta la penúltima jornada de la segunda fase. Aun así, la victoria de la semana anterior frente a la Balona y el anterior empate entre Tamaraceite y filial hispalense (1-1) dan alas a unos chicos de Germán Crespo que pueden conseguir la gesta, maquillando la mala temporada regular que han cosechado.

Y es que el Córdoba parece haber cambiado su mentalidad desde la salida de Pablo Alfaro como técnico de la primera plantilla. Germán Crespo le ha dado un aire fresco a la plantilla más que necesario después de entrar en una mala dinámica en cuanto a resultados y juego se refiere. Con la llegada del entrenador granadino, los blanquiverdes han dado un paso al frente que fue mostrado al público en la victoria de la semana pasada ante la Balompédica Linense (0-5). Tras ello, la entidad califa recibe este domingo al Cádiz B, cerrando así una nueva temporada en Segunda División B y con la posibilidad aún de mantener la tercera categoría del fútbol español, aunque no es nada fácil. De hecho, el club cordobés no depende de sí mismo para alcanzar esta división, ya que éste debe ganar este fin de semana al filial gaditano y que el Sevilla Atlético no haga lo propio frente a la Balona.

Aun así, Germán Crespo tendrá a su disposición a toda la primera plantilla para la final de este domingo. Y es que el técnico granadino podrá contar con Moussa Sidibé, aquejado de unas dolencias musculares en el último partido ante la Balompédica Linense y la única duda era si Puga, jugador del filial blanquiverde, podía incorporarse a una convocatoria que finalmente ha llegado acompañado de Visus, Nuñez y Diego Domínguez. Asimismo, el extremo cuajó un gran partido frente al Tamaraceite, siendo la revolución y la grata sorpresa en el once titular, pero su lesión sufrida en los últimos compases de la contienda le obligó a parar el pasado fin de semana. Aun así, el granadino, si se encuentra a un nivel aceptable, será de la partida para un Crespo que ha admitido, en su paso por la sala de prensa en la previa del enfrentamiento ante el Cádiz B, que este futbolista es de su "total confianza".

En frente, estará un filial gaditano que es el único equipo del subgrupo que no tiene opciones matemáticas de obtener una plaza para la Primera RFEF. Aun así, los chicos dirigidos por Alberto Cifuentes han demostrado que, a pesar de no tener un objetivo a corto plazo, son capaces de hacer frente a cualquier rival de esta segunda fase, logrando vencer a Sevilla Atlético (1-2) en el Estadio Jesús Navas y al Córdoba (2-0) en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Sin embargo, el Cádiz B también cosecha unos números pobres fuera de casa, consiguiendo únicamente 12 puntos de los 33 posibles. Asimismo, el segundo equipo amarillo es el equipo más goleado de este nuevo subgrupo, encajando 27 goles en 23 partidos. Una cifra pobre si quería mantener la tercera categoría del fútbol español para el próximo curso.

Por otro lado, la afición ha sufrido un duro varapalo durante las últimas horas. La Junta de Andalucía anunció, a través de una comparecencia del presidente Juanma Moreno, que los aforos sufrían una serie de modificaciones, dejando, a priori, que El Arcángel acogiese a más de 10.000 aficionados para este domingo. Tras conocer esta información, el club blanquiverde clamó que todos sus abonados podían entrar para el último partido de la competición liguera, mientras que los aficionados sin carnet que quisieran presenciar el encuentro, podían hacerlo a través de una venta libre de entradas. Sin embargo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía salió en la noche del viernes, modificando nuevamente los aforos y dejando al feudo califal con una asistencia de tan solo 800 espectadores.