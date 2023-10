El Córdoba CF y la posesión de balón: un idilio sin recompensa

En el fútbol, de un tiempo a esta parte, se ha popularizado que el buen juego reside en disponer del balón. Bien es cierto que esta estrategia, bien definida arriba, genera un dominio incuestionable, además de, según la velocidad del juego, resulta más atractivo para el espectador, a diferencia de otros métodos más enfocados en la defensa y salida de contraataque. No cabe duda que el Córdoba CF de Iván Ania ha dispuesto de un estilo propio desde su llegada, que pasa por ser protagonista del juego y buscar la verticalidad por las bandas. Ese sello ha quedado claro desde el principio y muy patente en las estadísticas de los blanquiverdes. Sin embargo, no siempre resulta efectivo y el caso más claro es el del propio cuadro califa que, pese a ser casi siempre el principal manejador del balón en sus partidos, pocas veces ha sacado rédito positivo de eso.

De hecho, hasta la fecha, los cordobesistas suman solo tres triunfos en los siete primeros encuentros de liga, además de cuatro derrotas. Un balance que deja a los de Ania más cerca del descenso que del play off, indudablemente el objetivo principal del club. Bien es cierto que el plantel ha dejado buenas sensaciones en casi todos los duelos, aunque no termina de encontrar la tecla que posibilite hacer bueno ese estilo propio propuesto por el preparador asturiano. Es más, hay que decir que el Córdoba CF figura como el cuarto equipo que atesora mayor posesión en sus partidos de toda la Primera RFEF (tanto Grupo I como Grupo II), según los datos publicados por Wyscout y que ha hecho públicos el especialista en la categoría Gonzalo Sánchez.

En total, los blanquiverdes disponen del esférico durante el 62% del tiempo de juego en sus partidos, una cifra realmente significativa, pero que, según lo visto hasta ahora, no garantiza en ningún caso el éxito final, que no es otro que llevarse los tres puntos. Es más, los tres primeros de la lista son el Antequera (64,8%), también del Grupo II, además del Deportivo de La Coruña (62,8%) y Barça B (62,6%), ambos del Grupo I. Los malagueños sí que han obtenido un registro mejor que los cordobeses, aunque con tres victorias, dos empates y dos derrotas, también están fuera de los play off. Una situación que comparten gallegos y azulgranas en el otro lado, puesto que el Dépor es décimo cuarto con los mismos puntos que el primer equipo en descenso, mientras que los catalanes son duodécimos con un punto de renta sobre la zona roja.

✅Estos son los equipos de la @Primera_RFEF con mayor posesión de balón.



👉🏼El @AntequeraCF de @javier_medina94 ocupa el primer puesto con un 64,8%.



📊Datos de @Wyscout pic.twitter.com/bRHSzZhdvv — Gonzalo Sánchez (@GonzaloSF90) October 10, 2023

Si miramos un poco más atrás en esa clasificación de la posesión, el Sabadell sería el quinto con el 57,5%, pero también se sitúan al borde del descenso. De los diez mejores en ese apartado, tan solo Ceuta, Málaga y Castellón, los tres pertenecientes al mismo grupo que el Córdoba, están actualmente en puestos de privilegio. Por tanto, de momento, esa identidad cordobesa no ha encontrado el premio deseado. Asimismo, hay que puntualizar que ese estilo de juego, en gran medida, también se hace para evitar sufrir en defensa. La regla es básica, si eres tú el que tienes la pelota la mayor parte del tiempo, es más difícil que tu rival te genere ocasiones. No obstante, el Córdoba sí que ha encontrado el camino del gol, con diez dianas en siete partidos, aunque los nueve tantos encajados sitúan a los califas como una de las peores defensas.

Encontrar el equilibrio perfecto será la tarea principal que deba asumir Ania en las próximas fechas para reconducir el rumbo. Mejorar atrás, principalmente, sin perder de vista el estilo propuesto. La idea es clara y totalmente válida, aunque faltan ajustes para aplicarla y que se obtenga el resultado deseado que, al fin y al cabo, no es otro que los tres puntos.