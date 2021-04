El Córdoba notifica un positivo de Covid-19 en su plantilla

Sus efectos no dejan de sentirse todavía un año después -un poco más en realidad-. A veces son más directos y otras, como ésta, quizá menos. No obstante, mantiene casi en vilo al deporte, como sí lo hace en general en la sociedad. Con la aparente llegada de la cuarta ola, que es como se denomina a cada nuevo ciclo de brotes, la pandemia de Covid-19 comienza a estar presente en los clubes de la provincia. Ejemplo de ello es la última novedad al respecto del asunto y que atañe al Córdoba. Porque la entidad notifica un positivo de coronavirus en su plantilla, lo cual por otro lado no genera riesgo de suspensión, en principio al menos, del choque del domingo con el Linense. Ocurre esto sólo horas después, por cierto, de que el Ciudad de Lucena viera el aplazamiento de su primer partido de fase de ascenso a Segunda RFEF por otro caso en sus filas.

“Un jugador de la primera plantilla del Córdoba CF ha dado positivo por Covid-19, por lo que se ha dado traslado a las autoridades federativas y sanitarias del caso”, informa el conjunto blanquiverde en un escueto pero preciso comunicado. En su nota, el club ha explicado que “aunque el futbolista dio negativo en el test de antígenos al que se somete a la plantilla habitualmente, la persistencia de síntomas ha hecho que se le repitiera la prueba, donde se ha confirmado su positivo”. El nombre del jugador no va a tardar en salir a la palestra debido a las circunstancias en relación con entrenamientos -ya el último de esta semana- y la convocatoria para el importantísimo encuentro ante la Balompédica Linense.

Dicho duelo se va a disputar el domingo, a partir de las 17:00, en El Arcángel sin más problema. Al menos éste es el escenario que maneja el Córdoba, toda vez que en las competiciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resulte necesario un brote de mínimo tres integrantes de un equipo. Por si fuera poco, la entidad ha querido recalcar brevemente en su comunicado que tras la confirmación del caso “todos los jugadores han sido sometidos a nuevas pruebas, siendo todos los test realizados negativos”. Tales pruebas se han efectuado este mismo sábado. Como punto final, el club ha aprovechado para desear a su futbolista afectado “una pronta recuperación”. El miembro del primer equipo con Covid-19, por cierto, “se encuentra sin síntomas graves y aislado en casa”.