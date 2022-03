El Córdoba CF, aún más líder pese al tropiezo

Pese al sabor agrio que dejó el empate en Montijo a la afición del Córdoba CF, finalmente el punto cosechado en un campo difícil sirvió para seguir ampliando su ventaja en la clasificación y ser, si cabe, aún más líderes en el Grupo IV de la Segunda RFEF. Y es que no tenía una tarea sencilla el cuadro dirigido por Germán Crespo. Visitaban un Emilio Macarro que se había convertido en un fortín para los locales, donde habían logrado alzarse como uno de los equipos más seguros en defensa en su propio feudo. Fruto de esta resistencia numantina, que se vio reflejada en el duelo frente al Córdoba, ambas escuadras acabaron repartiéndose los puntos en un duelo que fue de menos a más intensidad.

Ese reparto de puntos, como se ha mencionado, sirvió para que el conjunto califal amplíe mínimamente su distancia en la tabla. El rival más directo de los blanquiverdes, el CP Cacereño, debía de visitar Lepe para proseguir su buena racha de resultados, que le había permitido desmarcarse en la clasificación y inducir un poco de temor en las filas del Córdoba CF. Sin embargo, el San Roque de Lepe, tal y como mostraría hace unos días en El Arcángel, no vendería barata su piel, y lograría imponerse a los extremeños en un duelo en el que el ex cordobesista Chuma sería el encargado de cerrar el marcador con el 2-0. Segunda derrota del Cacereño en este 2022 que le deja a 13 puntos del Córdoba, aunque eso sí, con un partido pendiente de disputar ante el Mensajero.

Otro de los equipos que vio truncada su racha victoriosa fue el Mérida, que no logró vencer en la siempre complicada visita a La Palma. Los merideños, que no habían caído aún derrotados en todo lo que va de año, cayeron por un ajustado 1-0 en el Silvestre Carrillo, quedándose así en los 46 puntos y dándole alas a su más inmediato perseguidor, el Ceuta, que los iguala a puntos y se mete de lleno en la pelea por la tercera plaza. El Villanovense, por su parte, tampoco falló y volvió a sumar de tres, aprovechando así el empate del Montijo para arrebatarle la última plaza de play off gracias al goal average.

Y si la lucha por los puestos de promoción de ascenso está ajustada, la pelea en los puestos bajos de la clasificación no es para menos. El calendario apremia y, poco a poco, las urgencias surgen en los puestos de descenso, dando lugar así a sorpresas en los resultados. Hasta tres de los cinco equipos que forman en los puestos de descenso lograron vencer, apretando aún más la clasificación, pese a que los cinco equipos canarios -Mensajero, Las Palmas Atlético, UD San Fernando, Panadería Pulido y Tamaraceite- siguen sin asomar la cabeza. Las victorias de Panadería Pulido y San Fernando frente a Tamaraceite y Las Palmas Atlético hacen que la diferencia entre los cinco equipos sea de tan solo ocho puntos, situándose a su vez a dos unidades de los puestos de play out.