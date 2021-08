El Córdoba se medirá al Extremadura, finalmente, el próximo jueves

El verano avanza y con éste lo hace también la pretemporada. La campaña 2021-22, al tiempo y como es lógico, se encuentra cada vez más cercana. Para encararla en el mejor estado de forma posible no tiene planteado el primer equipo rebajar la carga de trabajo en lo que resta, que son tres semanas. Aunque sólo dos, las siguientes, están dentro del plan de preparación estival. Significa, por tanto, que apenas restan hojas en el calendario antes de afrontar la definitiva cuenta atrás para el nuevo curso. Un hecho éste que, sin embargo, no supone un descenso en el número de duelos amistosos. No en vano, el Córdoba quiere probar su evolución todo cuanto pueda ante otros planteles para determinar su puesta a punto. Dentro de esta pretensión, el cuadro califal cierra definitivamente su último choque de este período en El Arcángel. Varía la fecha para que tenga lugar el próximo jueves, cuando recibe al Extremadura.

La visita del conjunto de Almendralejo estaba en agenda desde hace alguna semana. El encuentro apareció en un primer momento fijado sin adversario en el calendario del club, pero con previsión de que se disputara el miércoles 18 de agosto. Fue un tiempo después cuando El Día de Córdoba adelantó que el adversario elegido era el cuadro del Francisco de la Hera, que no pasó recientemente por su mejor momento. Tanto es así que la entidad azulgrana estuvo a punto de perder su plaza en Primera RFEF por los graves problemas institucionales y económicos que le acucian. Su inscripción se produjo in extremis gracias a una actuación del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz y después de que durante unos días los jugadores no entrenaran. Solventado el asunto, la escuadra extremeña ya se vislumbra en el horizonte cercano.

Dicho enfrentamiento se pospone finalmente en un día para disputarse, en efecto, el próximo jueves -ya 19 de agosto-. El dato lo aportó en primera instancia el entrenador del Córdoba, Germán Crespo, después del encuentro ante el Rayo Majadahonda. La entidad ha confirmado a CORDÓPOLIS que esa es la fecha definitiva, así como el horario del partido. Debido a la ola de calor, el club apuesta por mantener el punto de partida a las 21:30, igual que el choque del viernes con el cuadro madrileño. Con esta cita se va a producir, por cierto, el regreso una vez más de un viejo conocido tanto del conjunto blanquiverde como de su afición. Se trata de Fran Cruz, canterano y que fue partícipe junto con su hermano Bernardo del histórico retorno a Primera. Además, el central es uno de los referentes igual fuera del campo que dentro de los azulgranas.

Así, el cuadro califal asegura la continuidad de una planificación con nueve encuentros de preparación. Si bien la idea inicial era alcanzar la decena con una visita a Puente Genil para medirse al Salerm. Dicho partido era el que debía abrir el ciclo estival, pero se suspendió por la detección de casos de Covid-19 en la plantilla rojinegra. Los dos equipos tienen previsto verse las caras el 8 de septiembre, tras la primera jornada del campeonato de liga para el Córdoba. De vuelta a lo que queda, la plantilla dirigida por Germán Crespo aún ha de enfrentarse a otros tres rivales además del Extremadura. El primero de ellos es la Balompédica Linense, apenas dos días después de recibir a los pacenses -sábado 21 de agosto a las 19:30-. La contienda con la escuadra gaditana se va a desarrollar lejos de El Arcángel, como los dos últimos amistosos.

Porque, en efecto, el Córdoba echa el cierre a su estadio hasta el inicio del curso con el enfrentamiento del próximo jueves. El Recreativo Granada y el Pozoblanco están en la lista de adversarios, pero con papeles de locales. Los blanquiverdes visitan primero la Ciudad Deportiva del Granada para testar una vez más su evolución en el césped el miércoles 25 de agosto. Sigue por determinar, por cierto, el horario de este choque. Y el cuadro de Los Pedroches, un habitual en las pretemporadas del club califal, recibe a los de Germán Crespo el domingo 29 de agosto, con comienzo fijado a las 19:30. Éste encuentro provincial marca el punto de ruptura, por decirlo de alguna forma, dentro del trabajo del equipo, ya que seis o siete días después arranca la competición dentro del Grupo IV de Segunda RFEF. Y el comienzo no va a ser sencillo pues toca acudir a un estadio de otra categoría como es Chapín. Aunque espera un Xerez DFC, que no el Xerez CD -rival histórico-, recién llegado de Tercera.