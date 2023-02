El Córdoba CF se encomienda a El Arcángel frente al Real Madrid Castilla

Precedentes positivos los que atesora el Córdoba CF en su feudo en los duelos previos ante el Real Madrid Castilla. Uno de los filiales más punteros del fútbol español está a punto de volver al coliseo ribereño más de siete años después, y lo hace con un buen recuerdo por parte de los blanquiverdes, así como con el ahínco de buscar la victoria para poner fin a la mala dinámica de resultados que le han afectado durante las últimas citas, así como dar caza a uno de los rivales directos por el ascenso directo a la Segunda División. Un enfrentamiento de alta tensión y por todo lo alto que tendrá el ambiente de las mejores tardes en El Arcángel.

Y es que hay que remontarse hasta la temporada 2013-14 para recordar el último enfrentamiento entre Córdoba CF y Real Madrid Castilla acontecido en tierras cordobesas. Se trataría de la temporada del ascenso a Primera División del conjunto califal, mientras que el filial merengue, por aquellos momentos, trataba de evitar el descenso a la por entonces conocida como Segunda División B, hoy ya extinta. En aquella ocasión, los blanquiverdes harían gala de su gran pegada y, en un auténtico partidazo, los pupilos de Albert 'Chapi' Ferrer acabarían imponiéndose a los de Manolo Díaz por 2-0, gracias a los tantos de Pinillos y Pedro.

Sin embargo, no es el único precedente positivo que tiene el Córdoba CF en su feudo. En un total de once encuentros disputados hasta el momento, la victoria local ha sido el resultado más repetido. Así, los primeros encuentros datan de la temporada 1981-82, donde se saldaron con sendos 1-1 y el reparto de puntos correspondiente. La campaña siguiente, sin embargo, se teñiría de color blanco, pues el Castilla vencería por 2-1 en la ida en Madrid, mientras que asaltaría por primera y única vez el feudo cordobés, con un 1-2 logrado in extremis gracias a los tantos de Juan Carlos en propia, y Francis en el último minuto, para así remontar la diana inicial de Charles para el Córdoba CF.

Tras ello, habría que esperar hasta 1987 para que ambos conjuntos se encontrasen, curiosamente, en la Copa del Rey, cuando aún la participación de los equipos filiales estaba permitida. Tras el 2-0 logrado por los blanquiverdes en la ida, el Real Madrid Castilla remontaría en la vuelta gracias a un resultado final de 4-0, avanzando así hasta los dieciseisavos de final. De hecho, ese filial merengue llegaría hasta los cuartos de final de la Copa, donde finalmente serían apeados de la competición por el CA Osasuna.

Ya en el siglo XXI, tras cerca de veinticinco años sin un enfrentamiento entre ambas escuadras, el ascenso a Segunda División del Castilla en 2012 otorgaría los últimos encuentros. Así, el primer duelo se lo llevaría el Córdoba en El Arcángel por 1-0, gracias a la solitaria diana de Patiño en el minuto 89. Sin embargo, en la vuelta en Valdebebas, los pupilos del cordobés Alberto Toril pasaron por encima de los blanquiverdes, con sendos dobletes de Morata y Jesé en un filial blanco con jugadores de la taña de Fabinho, Casemiro, Borja García, Cherysev o Lucas Vázquez. Tras ello, en la 2012-13, el Córdoba vengaría el 3-1 de la ida con el 2-0 mencionado en El Arcángel, antes de que, el pasado año, en Primera RFEF, ambas escuadras volviesen a firmar las tablas gracias al tanto de Antonio Casas.