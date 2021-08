La difícil carrera por el gol

La defensiva es la que más preocupación genera, pero no es la única parcela en torno a la que existen dudas. No por su capacidad sino, al igual que en la zaga, por la falta de continuidad de buena parte de sus efectivos. Porque el problema con las molestias físicas no sólo lo sufre el Córdoba en la línea de retaguardia. También los padece en la vanguardia, como los tuviera hasta la semana pasada en la portería. En definitiva, el conjunto blanquiverde se encamina a la temporada 2021-22 con la incertidumbre de la disponibilidad o no de sus jugadores. Ahí, Antonio Casas es la nota positiva gracias a la regularidad en el período de preparación y a una advertencia goleadora con un hat-trick. ¿Se postula el delantero de La Rambla para la titularidad? Toca esperar.

De forma inesperada, la carrera por el gol se ha vuelto más difícil de lo previsible a lo largo de la pretemporada. Básicamente por las idas y venidas en la enfermería entre los llamados a disputarse el nueve. Sobrecargas y lesiones han condicionado durante estas semanas al conjunto blanquiverde a la hora de afrontar sus amistosos, aunque mucho más para la puesta a punto de los protagonistas. El principal afectado en este sentido ha sido Adrián Fuentes, ya que como Bernardo Cruz en defensa se ha perdido buena parte del período estival de trabajo. El ariete madrileño sufrió un percance que le ocasionó dolencias musculares, un hecho que le supuso estar fuera del verde en las anteriores dos semanas. Por fortuna, el viernes cerró su etapa de baja.

El delantero llegado del Real Murcia volvió a ejercitarse con el resto de componentes del primer equipo blanquiverde en la víspera del fin de semana y dio un respiro en esta zona al entrenador. Aunque ahora tiene otra tarea: recuperar el ritmo después de estar fuera de escena. Sin embargo, las noticias suelen producirse en este verano con doble vertiente. Puede haber una positiva, pero a la vez se da otra que no lo es tanto. Y en el choque con el Recreativo Granada, disputado el pasado miércoles, el Córdoba sufrió el enésimo contratiempo. Willy Ledesma requirió la sustitución antes del descanso y se abría otra incógnita. El extremeño tuvo una sobrecarga que el viernes le impidió estar en el césped a las órdenes de Germán Crespo. Intervino en solitario en el gimnasio y se dejó ver en el campo, pero como espectador.

Así, la continuidad en el trabajo se hizo muy complicada también entre los atacantes, que arrancaron la pretemporada con una interesante pugna por la confianza inicial del preparador. En este sentido, era Willy quien aparecía teóricamente con ventaja para el puesto referencia en la delantera en el once. El de Torremejía no concedió terreno a la relajación y en el segundo amistoso mostró sus credenciales, conocidas ya del pasado curso. Anotó dos goles ante el Marbella y se postuló más si cabe para ser el delantero de partida en una campaña 2021-22 que cada vez está más próxima. Lo cierto es que en ese encuentro no quiso quedarse atrás Adrián Fuentes, que entró en la particular partida por acceder al esquema de Germán Crespo en el duelo inaugural ante el Xerez Deportivo FC en Chapín.

Pero al madrileño le sobrevino la mencionada dolencia muscular y Willy no ha estado exento de problemas en el plano físico. Por tanto, el único que ha podido continuar en la carrera por el gol sin percances es Antonio Casas. Y por si fuera poco, el futbolista natural de La Rambla exprimió su potencial con plenitud en otro amistoso. Explosivo, el joven delantero anotó hasta tres dianas en el choque con el Rayo Majadahonda. Un hat-trick que sirvió para remontar un tanto inicial del cuadro madrileño y a la postre fue esencial para lograr el triunfo. No sólo se dio la cantidad sino la calidad pues alguna de las acciones con que batió al guardameta en ese encuentro resultó realmente buena, de las que llaman la atención más allá de la celebración porque el balón toca las redes contrarias. También tiene a su favor el cordobés una participación activa en casi todos los duelos de preparación que ha jugado hasta el momento, que son todos a falta de uno el domingo -ante el Pozoblanco desde las 19:30-, el conjunto blanquiverde. ¿Está en la pole de la parrilla? Sólo Germán Crespo lo sabe.