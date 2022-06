El Córdoba CF crece desde casa: ya son 4.000 abonados

La planificación no se da un respiro en El Arcángel. Un proyecto que va tomando forma y generando a su vez una ilusión cada vez más acentuada. Esa no es otra que la de conseguir ese deseado segundo paso, lema con el que se ha edificado el inicio de campaña 2022-23 en clave blanquiverde. El primer paso ya se dio con el ascenso a Primera RFEF, y ahora el propósito pasa por repetir esa ambición de promoción. Para ello se trabaja en el feudo ribereño, y el buen hacer se ha visto recompensado en forma de una respuesta masiva de aficionados, quienes no están dudando en volver a posar su confianza en el club. Ya es toda una tradición ir verano tras verano a renovar el carné de socio, y este año, además, está fluyendo más antes de lo habitual. Y es que el club puso en marcha su campaña con la temporada aún iniciada. Así, todavía incluso sin saber todos los equipos con los que compartirá categoría, la ventaja para la entidad califa ya ronda el medio millar de almas.

En efecto, ya que el club informó este jueves que, al cierre de taquillas, el Córdoba CF ha conseguido alcanzar nada menos que los 4.000 abonados. No cabe duda que El Arcángel volverá a mostrar una gran imagen, erigiéndose como uno de los estadios con más afluencia de toda la Primera RFEF. Hay que recordar que el ritmo de venta de socios bajó considerablemente durante los días de celebración de la Feria, aunque ahora ha vuelto a notarse un incremento sobresaliente. De hecho, en apenas cinco días se han conseguido efectuar algo más de 1.000 nuevos parroquianos para la causa cordobesista. Otro paso firme hacia ese reto marcado por el club de los 11.000.

Con todo, buena parte de culpa de ese aumento en los abonados viene dado por las noticias generadas en los últimos días en torno al equipo. Los fichajes y las renovaciones alimentan la ilusión entre los socios. El club ya confirmó su primera incorporación, la del lateral Calderón, y este mismo jueves hizo oficial una renovación muy deseada pero que parecía realmente complicada de producirse. Antonio Casas selló su acuerdo para prolongar su vínculo como jugador del Córdoba CF hasta 2025, por lo que el máximo artillero del plantel durante este año permanecerá en el equipo, como mínimo, tres campañas más. De hecho, el club dejó caer en sus redes sociales que cuántos abonados nuevos de La Rambla se harán tras conocerse dicha noticia.