Drama en El Arcángel

Todo o nada. La temporada del Córdoba ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, aunque finalmente, y tras la mala dinámica cosechada en varias fases de la campaña, ha acabado sin opciones matemáticas de subir a Segunda División. Asimismo, la caída libre a lo largo de la segunda fase, además de provocar un nuevo cambio en el banquillo, ha hecho que los blanquiverdes toqueteen con el descenso a la cuarta categoría del fútbol español hasta la última jornada. En cambio, un empate entre Tamaraceite y Sevilla Atlético y la posterior victoria frente a la Balompédica Linense durante la pasada jornada hacía que los califas tuviesen aún opciones de alcanzar la Primera RFEF, aunque seguían sin depender de sí mismos, ya que el filial hispalense no debía ganar a la Balona, mientras que éstos tenían que vencer al Cádiz B en El Arcángel. Por ello, los locales arrancaron la contienda sabiendo que tenían que realizar sus deberes, logrando doblegar al segundo equipo gaditano a lo largo de la segunda mitad, aunque la victoria del filial hispalense ante la Balona les mandaba finalmente a Segunda RFEF.

Un encuentro que, a pesar de lo que se estaba jugando sobre el césped, comenzó con varias sorpresas en el banquillo. Y es que después de que el Córdoba B certificase su pase matemático para el hipotético play off, el técnico Germán Crespo apostó por juventud para completar la convocatoria final. De hecho, Núñez, Diego Domínguez y Visus se vistieron de corto en detrimento de Piovaccari, Carlos Valverde, Alberto Ródenas, Alberto Espeso y Djak Traoré. Aun así, la contienda arrancó con unos blanquiverdes queriendo dominar el esférico, logrando llegar al área contraria con la verticalidad necesaria en los metros finales. Tanto fue así que De las Cuevas tuvo la primera del encuentro, pero su disparo se marchó muy desviado de la meta defendida por Juan Flere. Por otro lado, el Cádiz B tampoco se intimidaba ante el dominio cordobesista y Dragui cabeceó, sin oposición aparente, a las manos de Edu Frías.

Aunque instantes después se nubló el horizonte. El Arcángel conocía que el Sevilla Atlético se adelantaba en el Estadio Jesús Navas por medio de un tanto de Pedro Ortíz que dejaba sin opciones al Córdoba hiciese lo que hiciese sobre el césped. Gracias a esto, el encuentro comenzó a estar espeso, sin que ninguno de los dos planteles cogiese el dominio del balón. Aun así, la verticalidad de los blanquiverdes hacía que llegasen con algo más de peligro al área gaditana y esta vez fue un testarazo de Luismi Redondo que atajó sin problemas Juan Flere. Mientras tanto, el filial cadista esperaba un error defensivo para crear peligro real. De hecho, Bastida recogió un rebote al borde del área y puso en serias complicaciones a Edu Frías con un disparo exterior.

En cambio y a pesar de lo que estaba ocurriendo en tierras sevillanas, el Córdoba seguía intentando realizar sus deberes ante un Cádiz B que estaba ofreciendo mucha resistencia en campo propio, pero que no era capaz de realizar transiciones rápidas que cogiesen desprevenida a la defensa blanquiverde. Por su parte, el cuadro cordobés lo intentaba una y otra vez, aunque la más clara hasta el momento llegó al borde del descanso. Monteverde cometió una pena máxima sobre Alberto del Moral y Miguel de las Cuevas fue el encargado de poner el balón sobre el punto de penalti. Sin embargo, el alicantino no estuvo acertado y Juan Flere blocó para salvar a su equipo momentáneamente. De hecho, el ex jugador del Sporting de Gijón pudo redimirse minutos después, ya que Luismi Redondo puso un balón tras ganar línea de fondo y De las Cuevas anotó el primero del partido justo antes del paso por vestuarios.

En la reanudación, ambos equipos querían mantener la misma tónica transcurrida a lo largo de los primeros 45 minutos. El técnico Alberto Cifuentes dio entrada a Espínola en detrimento de un Marc Baró que estaba sufriendo un auténtico infierno con Nahuel Arroyo por banda izquierda. Gracias a este aire nuevo en el carril, el filial gaditano tuvo la primera de la segunda mitad. Alberto Vázquez estrelló su disparo al lateral de la red defendida por Edu Frías, haciendo el silencio absoluto en la grada de El Arcángel. Tras este acercamiento, el Córdoba quiso volver a intimidar la meta visitante y comenzó a triangular por medio, haciendo aparecer a Javi Flores y a un De las Cuevas que tuvo en sus botas el segundo en su cuenta particular después de un gran pase de espuela de Luismi, pero el alicantino no pudo aumentar la ventaja y su disparo se marchó ligeramente desviado de la meta de Juan Flere.

Conforme pasaban los minutos, el choque se iba diluyendo cada vez más y se miraba más a lo que pasaba en el enfrentamiento entre Sevilla Atlético y Balompédica Linense. Sin embargo y cuando menos estaba demostrando, el Cádiz B logró el empate. El guardameta Edu Frías no acertó a coger un balón muy sencillo y Kensly estuvo más rápido que el catalán, subiendo las tablas al electrónico a falta de 20 minutos para que la contienda terminase. Este jarro de agua fría se acrecentó cuando el Sevilla Atlético marcó el segundo en el Estadio Jesús Navas, haciendo inútil cualquier resultado que se diese en El Arcángel. Aun así, el Córdoba seguía intentando volver a desequilibrar la contienda, aunque no conseguía acercarse con demasiado peligro al área gaditana.

Aun así y a pesar de que el filial hispalense había marcado el tercero en el Estadio Jesús Navas ante la Balompédica Linense, el Córdoba, al menos, quería conseguir la victoria para cerrar un auténtico fracaso de temporada. Gracias al ímpetu logrado por futbolistas que apenas contaban para el técnico Pablo Alfaro y que Germán Crespo le ha dado la continuidad necesaria, Miguel de las Cuevas dejó para un Luismi Redondo que adelantó a los suyos por medio de un buen disparo cruzado. Sin embargo, este resultado no sirvió de nada. El Sevilla Atlético venció ampliamente a la Balona en tierras sevillanas, haciendo inútil la victoria de los blanquiverdes sobre el césped de El Arcángel. Gracias a esto, los fantasmas aparecieron para quedarse. Uno de los presupuestos más grandes de la Segunda División B finalmente desciende a la cuarta categoría del fútbol español.