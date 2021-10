Las consecuencias de Jerez: José Alonso, dos partidos de sanción

Hándicap muy serio de cara a unas semifinales que se antojan muy ilusionantes y más con El Arcángel como sede. El Córdoba está realizando un inicio de campaña estratosférico, logrando batir todos los récords positivos de su historia. Todo esto choca aún más cuando en las últimas temporadas estos logros solo eran negativos, lo que había llevado a la entidad blanquiverde a competir en la cuarta categoría del fútbol nacional. Aun así, la nueva directiva del club califal le ha dado un aire fresco a toda la estructura deportiva y la ilusión ha traído consigo una serie de grandes resultados como el liderato del Grupo IV de la Segunda RFEF, las semifinales de la Copa RFEF e incluso acceder a la próxima edición de la Copa del Rey donde el plantel cordobés se medirá ante un rival de Primera División. Sin embargo, no todas las noticias son buenas y el enfrentamiento ante el Xerez CD dejó dos expulsados que no podrán estar en la siguiente eliminatoria copera ante el Ebro.

El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado las diferentes sanciones derivadas de los cuartos de final de la Copa RFEF. De hecho, éste tuvo mucho trabajo en el encuentro entre el Córdoba y el Xerez CD, ya que una especie de pelea a lo largo de la primera mitad dejó expulsados por roja directa a José Alonso y Rubén Jurado. Debido a esto, el organismo federativo ha decidido que ambos jugadores no podrán jugar los dos próximos encuentros de este torneo copero. Por un lado, el jugador del cuadro gaditano no estará disponible en los dos choques de la próxima edición de esta competición -si se llega el caso de que llegue a participar-, mientras que el blanquiverde no podrá disputar ni las semifinales ante el Ebro ni una hipotética final también con sede en El Arcángel.

Por otro lado, no han sido las únicas decisiones tomadas. Tanto es así que Simo, que fue expulsado por doble amonestación en el tramo final del encuentro en Jerez, tampoco se podrá vestir de corto ante el Ebro en el feudo ribereño, aunque sí podría estar en esa hipotética final. Mientras tanto, el Juez Único de Competición también ha sancionado con una multa económica al Xerez CD por alteración del orden del encuentro de carácter leve. Es necesario recordar que la afición jerecista realizó cánticos con insultos hacia el Córdoba y sus jugadores, además de lanzamiento de piedras al finalizar la contienda justo en el sitio donde estaban ubicados los aficionados cordobesistas.