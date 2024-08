Carlos Marín remarca que deben adaptarse a la categoría, pero su “ilusión” es “volver a conseguir un ascenso en Córdoba”

Palabra de capitán. El primer encuentro oficial de liga para el Córdoba CF está a las puertas de disputarse y la mentalidad de la plantilla blanquiverde está enfocada en ese primer día competitivo en LaLiga Hypermotion, a la que regresan después de cinco años. Y sin duda, uno de los baluartes del equipo y por cuyas manos pasan buena parte de las posibilidades del club, es Carlos Marín, quien se muestra “muy contento de que el equipo me haya demandado como su primer capitán, para mí es un orgullo”, dado que “esta va a ser mi cuarta temporada en el club, me gustan los retos, me gusta la exigencia y estoy preparado para ayudar al equipo para cuando me necesite”. Una situación curiosa, pues la normativa dicta que solo el capitán puede dirgirse al árbitro en Segunda. Eso sí, “cuando el capitán es el portero, puede haber otra persona en el campo que pueda dirigirse al árbitro en ese momento”, matiza.

El meta es uno de los supervivientes del trasvase del equipo de Primera RFEF a Segunda División, por lo que su voz es altamente autorizada en el vestuario. “Se ha ido mucha gente, ha venido gente nueva” y “hemos tratado de conocernos en la concentracion en Montecastillo, la idea es adaptarnos a la categoría lo más rapido posible, ese es nuestro objetivo”, ha precisado Marín, quien hace hincapié en que “desde que llegué aquí hemos conseguido grandes cosas, tenía buenas sensaciones desde que llegué al club y se están cumpliendo. Voy a cumplir un sueño de debutar en el fútbol profesional, como muchos de mis compañeros”.

Asimismo, el jugador no descarta mirar hacia arriba, pese a que el Córdoba CF es un recién ascendido. “Mi ilusión es volver a conseguir un ascenso con el Córdoba CF. Estoy mirando alto, obviamente, pero personalmente me lo pongo como reto. La categoría es exigente y hay que ser realistas, ya veremos dónde podemos estar”, debido a que “hay equipos con una historia muy grande”. Son los casos del Sporting, el Oviedo, el Cádiz, el Dépor o el Zaragoza. “Yo en lo personal he ido a disfrutar a esos campos, como el año pasado en la Rosaleda, en Riazor hace dos temporadas. Si te gusta esto, es lo que sueñas. Uno de los objetivos que me marco es poder disfrutar en esos escenarios” y “la temporada irá diciendo dónde puedes estar”.

Finalmente, Marín ha sido preguntado sobre la situación de Antonio Casas, que parece tener pie y medio fuera del club, y eso que se conoció este martes que sería uno de los capitanes. “Sea capitán o no, es un jugador, nadie está exento de salir del club, lo vivimos con toda la normalidad del mundo. Él está bien como siempre, tranquilo, entrenando. Hoy es jugador del Córdoba CF”, ha expuesto el meta, quien a su vez remarca la necesidad de fichajes, ya que “somos pocos, queda gente por venir y ojalá vengan lo antes posible”.