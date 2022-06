Calderón: “Vengo a darle alegrías a la afición”

La maquinaria del Córdoba CF comienza a moverse, pese a que hace apenas un mes que acabó la competición para los blanquiverdes. Después de que se anunciase como el primer fichaje para la temporada 2022-23 el pasado 1 de junio, José Calderón ha acudido este viernes a los servicios médicos del Córdoba CF para pasar el reconocimiento médico y comprobar que todo está en orden en cuanto a lesiones se refiere, para poder incorporarse a la escuadra de Germán Crespo tan pronto como esta vuelva a los entrenamientos, hecho que está previsto que se de en los primeros compases del próximo mes de julio.

El reconocimiento médico ha corrido a cargo del doctor Antonio Escribano, de los servicios médicos del Córdoba CF, y especialista en Medicina Interna y nutrición deportiva y clínica. Tal y como ha comentado en el vídeo compartido por el propio club en redes sociales, se le ha sometido al jugador a todo tipo de reconocimientos, exploraciones y análisis, incluyendo “una historia clínica completa, antiguas lesiones, antecedentes personales, etcétera”. Como cabía esperar, todos los resultados han sido satisfactorios, completando así el reconocimiento médico y convirtiéndose, ahora sí, en jugador del Córdoba CF de manera oficial.

Aprovechando el impás, Calderón también ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del Córdoba CF, y ha reconocido estar “muy contento con la ciudad y con la gente, que me ha apoyado desde el principio”. Además, ha añadido que en su llegada al conjunto califal, espera “darle alegrías a la afición, tal y como se merecen”. “Muchas gracias por el apoyo desde el principio. Estoy aquí para llevaros hasta donde os merecéis, y hasta el final”, ha matizado el futbolista sevillano, que llega procedente del San Fernando después de despuntar con el Real Betis, donde llegó a debutar en Primera División pese a su condición de jugador del filial.

Por último, también ha habido tiempo de que Calderón se defina a sí mismo como futbolista, ofreciendo así una pincelada a la afición de lo que podrá esperar de él. “Soy un jugador polivalente, ya que puedo jugar arriba, tanto como extremo como por dentro, como de lateral. Me considero un jugador rápido, vertical, y con calidad”. Por otro lado, también ha llegado al equipo con las ambiciones claras, que no son otras que “luchar por el play off, y si se puede ascender, mucho mejor”, por lo que en sus previsiones de futuro, el zaguero espera “muchos goles, muchos partidos ganados, y estar ahí arriba en la clasificación”.