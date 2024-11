Calderón y su motivación “cada partido” para “no entrar en mala dinámica”

Con cerca de 100 partidos a sus espaldas con la elástica blanquiverde, José Manuel Calderón ya se ha convertido en uno de los fijos del Córdoba CF gracias a su buen hacer durante las últimas temporadas. De hecho, siempre ha sido fijo, ya que ha competido en la práctica totalidad de los partidos en los que ha estado disponible hasta el momento. En la primera temporada en Primera RFEF, el lateral zurdo sumóo 38 partidos, los mismos que la pasada temporada. Esta campaña, la de su debut en LaLiga Hypermotion, el defensor de Paradas ya suma 12 duelos en su casillero, siendo uno de los inamovibles de Iván Ania.

En el contexto de la visita este próximo domingo al Nuevo Mirandilla, hogar del Cádiz CF, Calderón ha comparecido en la rueda de prensa de El Arcángel, y ha comenzado recordandoo que afrontan “los partidos fuera de casa como los de dentro, con nuestro planteamiento”, aunque espera que el duelo en el Nuevo Mirandilla sea “un partido bonito de ver”, en el que ha asegurado que irán “a por los tres puntos”.

De hecho, sobre el club amarillo, Calderón ha explicado que “tienen un equipazo, una plantilla para estar arriba”, por lo que en su pretensión de buscar los tres puntos, tratarán de “competirle” y “sacar el máximo rendimiento”. Eso sí, también ha mostrado su preocupación porque no acaben de arrancar, sobre todo por su plantilla, por lo que no sabe “cuándo terminarán esa mala racha en casa”. Será el inicio de un tourmalet con rivales complicados para los califas, ya que irán “a campos en los que es difícil ganar”, y vendrán “equipos que están hechos para estar ahí arriba”, aunque según Calderón, afrontan “todos los partidos para ser mejores que ellos, competirles y sacar el máximo de puntos posibles”.

El Córdoba CF, mientras tanto, irá a lo suyo: “A esperarnos lo que nos plantee el Cádiz CF, pero siempre con nuestra identidad”, ha subrayado Calderón. Sobre todo, después de un empate ante el CD Castellón que supuso una inyección de “adrenalina”, después de esa segunda parte en la que salieron “muy bien”, y en la que el defensor reconoce que incluso pudieron “ganar el partido”. Eso sí, también ha reconocido que no se esperaban “el ritmo de partido y el juego” del Castellón, a pesar de que lo habían “trabajado durante toda la semana”.

Ya en un plano personal, Calderón ha recordado que para él, esta Segunda División era “una categoría nueva”, y que “en las primeras jornadas me costaba arrancar, me costaba saber dónde estaba”. Sin embargo, poco a poco, se ha ido “mentalizando de lo que es la categoría los rivales”, y confía en que “poco a poco” va “a llegar al cien por cien”. Mientras tanto, buscará con el colectivo seguir puliendo esos fallos, como los penaltis cometidos, que se trabajan “día a día”, a pesar de lo ocurrido contra el Castellón, ya que “el penalti de Marvel fue de un rebote y no se puede hacer nada, es mala suerte”.

Eso sí, en ese afán por llegar al cien por cien, el lateral izquierdo de la plantilla se ha mentalizado de que, por ahora, no tiene sustituto, más allá del joven Álex López, del filial. “Siempre me mentalizo. El año pasado tampoco ten´´iamos otro lateral izquierdo, y cada semana y cada partido me motivo más todavía para no entrar en mala dinámica ni caer en lesiones, y dar siempre el cien por cien”, ha explicado. Así, ha finalizado la rueda de prensa haciendo un breve balance de este primer tercio de temporada del equipo, apuntnado que se esperaban “esto”, pero que son conscientes de que pueden “dar más”. “No nos merecemos tampoco mucho el puesto en el que estamos. Vamos a ir a aspirar a lo más alto”, ha concluído.