El CBM se despierta del sueño

Una visita difícil, pero no imposible. El Pabellón de los Sueños se abría para presenciar uno de los partidos clave de la jornada. El Alcobendas, segundo clasificado del Grupo B dentro de la División de Honor Plata, recibía a un CBM Cajasur que pretendía volver a la senda de la victoria después de encajar una agónica derrota en Fátima ante el Torrelavega. Aun así, los chicos de Jesús Escribano viajaron hasta tierras madrileñas con una ilusión y unas ganas propias de un equipo que quiere luchar por ascender a la Liga Sacyr Asobal. De hecho, lo demostraron a lo largo de la primera mitad, logrando aventajar al cuadro local en seis goles durante gran parte de los primeros 30 minutos con un Esteban López estelar. Sin embargo, el poderío ofensivo del plantel dirigido por Samuel Trives se impuso a lo largo de la segunda mitad, logrando un agónico empate que sabe muy poco para el plantel cordobés.

Un encuentro que arrancó con una intensidad bárbara. Ambos planteles sabían que era importante abrir la cuenta anotadora lo más rápido posible debido al poco acierto de cara a puerta en los últimos partidos del Cajasur CBM. Aun así, los pupilos dirigidos por Jesús Escribano también habían acumulado varias jornadas sin conceder demasiado defensivamente, por lo que los visitantes debían mantener ese nivel si querían sacar algo positivo de tierras madrileñas. De hecho, Esteban López empezó a protagonizar el ataque granate, logrando anotar cuatro goles durante los primeros minutos y haciendo que su equipo aventajara a los locales en seis goles. Sin embargo, el ex cajista Ramón Fuentes sostuvo al Alcobendas en la portería, consiguiendo unas paradas de mérito para que finalmente ambas escuadras se fueran al tunel de vestuarios con una ventaja de cuatro tantos para los cordobeses.

La vuelta del descanso no varió la tónica del partido. El Cajasur CBM seguía con la misma intensidad que le caracteriza, aunque el Alcobendas debía reaccionar si no quería que los puntos se fuesen del Pabellón de los Sueños. De hecho, el cuadro local comenzó a realizar una defensa férrea donde los atacantes granates no podían penetrar con la facilidad del primer periodo. Esto, unido a la sucesión de exclusiones en ambos planteles, hizo que la entidad madrileña se acercase en el marcador. Sin embargo, los visitantes seguían manteniendo el nivel demostrado y, a través de un Aitor Gómez inconmensurable, lograron instaurar nuevamente la ventaja de seis goles en el electrónico. Aun así, el cuadro dirigido por Samuel Trives intentaba volver a engancharse, por medio de una presión alta que lograba imprecisiones en el plantel visitante. Gracias a esto, el Alcobendas logró finalmente empatar un encuentro donde el Cajasur CBM se mereció más después del gran juego desplegado.