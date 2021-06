Montilla corona al mejor bádminton autonómico sub 15 y sub 19

Un total de 120 jugadores de una veintena de clubes de toda la región se desplazaron este fin de semana hasta Montilla para la disputa del Campeonato de Andalucía ‘Ciudad de Montilla’ sub 15 y sub 19, que se ha desarrollado en el Pabellón Municipal de Deportes de la localidad. El conjunto vinícola vuelve a dar un paso adelante en materia institucional como anfitrión de un nuevo evento a nivel autonómico, que sitúa de nuevo al municipio cordobés en el punto central del bádminton andaluz y que sigue evidenciado una progresión notable en lo que al deporte de primer nivel se refiere tras los contratiempos sufridos por la pandemia.

En este sentido, los vencedores en la modalidad individual fueron Rubén Carreras y Macarena Fernández en sub 15, tras superar en sus respectivas finales a Mario Rodríguez y María Luis Jiménez, al tiempo que Alejandro Pérez y Cristina Teruel hicieron lo propio en sub 19, en su caso con victorias sobre Adriano Viale y Lucía Merchán.

En lo referente a las parejas, la dupla formada por Alejandro Bejar y Pepe Fernández se impuso a Javier Basilio y Marcos Montoya entre los más jóvenes, mientras que Alejandro Pérez y Lucas Torre vencieron a Christian Arias y Álvaro Morán entre los mayores. El dúo integrado por Macarena Fernández y Rocío Martín se deshizo en la final sub 15 de Laura Mercado y Ana Isabel Vela, mientras que Candela Antequera y María de la O Pérez no pudieron ante Carla Moyano y Lucía Ruiz en sub 19.

Finalmente, en dobles mixtos vencieron Rubén Carreras y María Merchán (sub 15) ante Mario del Moral y Lucía López, así como Guillermo Figueras y Carla Moyano sobre Jaromir Fojtasek y Candela Antequera.