Adrián González, campeón de un Nacional de pádel base

Una perla en bruto que poco a poco va creciendo hasta tal punto de que puede ser un gran deportista en un futuro a corto plazo. Y es que durante el fin de semana del 26 al 28 de abril, se ha disputado el segundo TYC Premium de la temporada, en esta ocasión en Alicante, con cerca de 400 deportistas de todas las categorías donde tanto el cordobés Adrián González y Marco Ajenjo partían como cabeza de serie de este cuadro de 18 parejas y Nicolás Sapena y Marcos Pérez como segundos.

Por un lado, en primera ronda se enfrentaron a la pareja formada por H. Gimenez y G. Lindon, donde se impusieron por un 6-0 y 6-4, para acceder así a cuartos de final donde el nivel subió drásticamente, ya que se veían las caras ante Joel Ranera y Mikel Ramos. Durante el primer set jugaron muy serios y lo cerraron por un 6-2, pero en el segundo set no estuvieron tan afortunados y lo cedieron por un abultado 1-6, llegando así al super tie break que se disputaba al mejor de diez puntos. No empezaban bien, ya que se pusieron con un 2-5 abajo, pero aun así sacaron su particular garra y lograron ponerse a las puertas de la final tras una épica remontada.

En las semifinales, la dupla formada por Adrián González y Marco Ajenjo se medían ante Joel Sánchez y Cristian Blanco, deportistas locales que tenían al público de su lado. Es por ello que el nerviosismo se apoderó de una pareja que perdió el primer set, pero que pronto le dio la vuelta al choque para pasar a la final donde tanto González como Alejo volvieron a salir victoriosos frente a Sergio Pérez y Christian Riesgo para alzarse con el TYC Premium 2.