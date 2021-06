Esteban López no continuará en el Cajasur CBM

Los principales clubes de la capital ya preparan su planificación deportiva de cara al próximo curso y empiezan con los nombres que no continuarán vistiendo su camiseta. Tras finalizar su temporada en apenas días, el Cajasur CBM ha confirmado a dos jugadores que no defenderán la elástica granate en una nueva participación División de Honor Plata. Después de conocer que Sean Corning debutará en la Liga Sacyr Asobal bajo los mandos de Paco Bustos en el Ángel Ximénez de Puente Genil, el club cajista ha anunciado en sus redes sociales que Esteban López no continuará en la entidad cordobesa por motivos académicos. El lateral derecho pone así a su vinculación con el CBM después de completar cuatro temporadas a las órdenes de Jesús Escribano y conseguir asentar al equipo en la segunda máxima categoría del balonmano nacional, objetivo primordial para la entidad desde el inicio de la campaña regular.

Y es que Esteban López no puede compaginar el deporte con sus estudios, ya que cursará el próximo año en el extranjero. Debido a esto, el Cajasur CBM ha emitido un comunicado en sus redes sociales dando a conocer la noticia de que el lateral derecho no seguirá defendiendo la elástica granate después de cuatro temporadas. Además, el natural de Almería deja al equipo consolidado en División de Honor Plata tras una campaña donde el cambio de formato de las competiciones más modestas ha sido el protagonista. "La próxima temporada no contaremos con la participación de Esteban López por motivos académicos. El almeriense cursará estudios todo el año en el extranjero. Han sido cuatro campañas brillantes y agradecemos su entrega y sacrificio ¡Hasta pronto!", expone la entidad en el escrito.

Por su parte, el jugador también ha querido agradecer el cariño que le ha mostrado el club desde que llegó hace cuatro temporadas. Debido a esto, Esteban López ha tenido unas bonitas palabras con el CBM Cajasur en su cuenta de Twitter. "Se oficializa finalmente mi no continuidad con el club que me ha visto crecer, motivado por una necesidad académica. Eternamente agradecido y privilegiado de defender la granate por toda España todo este tiempo. Nos volveremos a encontrar", culmina el almeriense.