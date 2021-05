Trabajado triunfo del Adesal

Quizá con más apuro del esperado pero suma dos puntos vitales. Además, después de tres derrotas consecutivas lo de menos es la forma en que se logra el triunfo. Sea como fuere, el Adesal retoma la senda positiva al superar al Lanzarote Puerto del Carmen en un duelo complicado y con bastante equilibrio hasta el final. Tanto es así que hiciera falta aguardar a tres segundos de la bocina para sellar la victoria (26-28). De este modo, el conjunto cordobés acaba con la ansiedad de la anterior dinámica y se reengancha a la pelea por la permanencia. Y mucho pues el Morvedre cae en esta ocasión y pasa a depender de sí mismo pese a estar en quinta posición. El motivo es que se enfrenta al Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife en la última jornada. Pero, ¿por qué? Fácil, el otro cuadro de la isla delimita la salvación hoy por hoy.

No pudo arrancar de peor forma el encuentro para el Adesal. La impetuosa salida del Lanzarote Puerto del Carmen, así como su juego errático conllevaron una desventaja de dos goles a los dos minutos y medio. Tamara Jovicevic y Lucía Betancort anotaron para dejar claro que no iba a resultar sencilla la contienda para las de Rafa Moreno. El caso es que el cuadro canario perdió fuerza poco a poco, hasta que la escuadra de La Fuensanta igualó a cuatro. A partir de ahí, tras unos minutos de equilibrio, fueron las cordobesas las que tomaron la iniciativa dentro del partido. De hecho, comenzaron a ver puerta con cierta facilidad y alcanzaron una renta de tres dianas, que era máxima en ese momento (6-9).

Aunque el Lanzarote Puerto del Carmen procuró recortar y devolver el encuentro a la igualdad inicial, el Adesal se mantuvo firme y elevó su ventaja a los cuatro tantos con uno de Andrea Roda (7-11). Todo parecía bien encaminado para el conjunto cordobés, que sin embargo no estuvo acertado en el tramo final de la primera parte. Eso sí, fue una doble exclusión lo que más afectó a las de Rafa Moreno. Tras un dos minutos de Maura Álvarez, que aprovecharon las locales para aproximarse (12-13), se produjo el de Adriana Chelari. Su sanción se dio al saltar al campo antes de tiempo en medio de una rotación. Con este panorama, el cuadro canario volteó el tanteador para colocar un 14-13 que, por suerte, tuvo respuesta rápida del equipo de La Fuensanta para dejar el duelo en empate al descanso (14-14).

Después del mal cierre de la primera parte, aunque al menos con ese último tanto para equilibrar la balanza, el Adesal salió mucho mejor en la reanudación. También era muy distinta su actuación a la del comienzo del choque. Lucía Vacas y Malena Guerisoli batieron a la meta rival, que después se erigió en protagonista de su equipo con sus intervenciones bajo palos, para situar al cuadro de La Fuensanta dos por delante con un 14-16. Sin embargo, el Lanzarote Puerto del Carmen no estaba dispuesto a bajar los brazos. Lo demostró el conjunto canario al igualar a 16. El choque entró en otra fase de igualdad sólo rota en ataque por las de Rafa Moreno, que se rehízo con calma para conseguir un crédito de dos dianas en torno al cuarto de hora del segundo acto (19-21).

Un lanzamiento de siete metros lo transformó Andrea Roda para marcar una distancia de tres goles (19-22), que tampoco duró demasiado. El problema pudo llegar en el 21, después de que el Adesal no lograra anotar otro penalti. Gleinys Reyes se topó con la madera y la propia Andrea Roda, en el rechace, con la guardameta. La oportunidad de acercarse en el marcador la aprovechó el Lanzarote Puerto del Carmen con un 21-22 que dejaba todo en el aire -más si cabe-.Tras marrar en la siguiente acción ofensiva, Rafa Moreno solicitó tiempo muerto, pero no sirvió para evitar el empate (22-22). Lo bueno es que el conjunto de La Fuensanta recompuso la figura y volvió a mandar con dos de renta (22-24), también gracias a una parada de Alba González. Pero el cuadro canario apretó hasta el final y a 20 segundos la diferencia era mínima (26-27). Supo jugar sus cartas no obstante el equipo cordobés y con una diana de Lucía Vacas certificó su trabajado triunfo (26-28).