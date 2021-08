Beatriz Bustos se suma al Milar Córdoba

Continúa con la configuración de un proyecto especial. No en vano, es el primero que realiza para competir en Liga Femenina 2 después de su ascenso en el anterior curso. Y sigue adelante en lo que se refiere a la confección de su equipo, al que suma otro efectivo. Esta vez lo hace en forma de fichaje al incorporar a Beatriz Bustos, que llega procedente del Martos de N1 Nacional. La jugadora se suma así al Milar Córdoba de cara a una temporada histórica, para la que ya cuenta con cinco integrantes en una plantilla que va a dirigir el onubense Antonio Quintero.

El club presidido por Sebastián del Rey ha informado este miércoles de la contratación de la alero, de 20 años y 1,81 metros de altura. La entidad ha destacado de su nueva jugadora que “volverá a jugar en el pabellón en el que se formó y creció pues toda su trayectoria en categorías inferiores la pasó en el Deza Maristas”. De igual modo, ha resaltado que con el regreso de Beatriz Bustos “empieza a cumplir uno de los objetivos por los que se creó hace un año: ofrecer la posibilidad de jugar en su provincia a las jugadoras de nivel que se encuentran repartidas por distintos equipos de la geografía nacional”.

También aprovechó el Milar Córdoba para recalcar que su nueva integrante “promedió en la pasada campaña 8,1 puntos y 5,1 rebotes”. A nivel estadístico, hizo hincapié en “sus números de 22 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración en un encuentro en el que el Martos ganó como local al CB Jaén”. Beatriz Bustos (Córdoba, 2001) se inició a los nueve años en el baloncesto con el Deza Maristas. En su palmarés destaca su rango de internacional en las categorías sub 14, sub 15 y sub 16, además de su presencia en preselecciones nacionales de sub 12 y sub 13. Dichos datos los aportó el propio club, que recordó que la alero obtuvo el título nacional infantil en 2014 con Andalucía, así como dos platas y un bronce. Con los combinados cordobeses se hizo también con el oro en dos campeonatos minis y sendos bronces en infantiles y cadetes.

Además, el club cordobés terminó de realzar la trayectoria de Beatriz Bustos al señalar que obtuvo dos platas en campeonatos andaluces y ocho provinciales con el Maristas, que junto con el Adeba dio impulso al Milar Córdoba. En categorías sénior, debutó en la temporada 2016-17 con el cuadro colegial en N1 Nacional. Tras dos años fuera de las canchas, la jugadora retornó para jugar, en efecto, en el Martos, equipo al que lideró en puntos y rebotes. La entidad presidida por Sebastián del Rey aportó, por otro lado, las primeras declaraciones de la alero. “Me propusieron formar parte de este proyecto en Liga Femenina 2 y voy a probar suerte esta temporada, ya que puedo compaginar mis estudios y la liga profesional gracias”, comentó la cordobesa.

“Me hace una especial ilusión volver a mi casa, a mi pista”, afirmó antes de asegurar que “es inevitable sentir añoranza”. Más allá del apartado emocional, abordó las metas que tiene en el Milar Córdoba. “Desde que empecé con nueve años, el objetivo ha sido el mismo, aprender y dar siempre lo mejor de mí. Soy una persona muy exigente y nunca me parece suficiente”, expresó. “Intentaré hacer y aportar todo lo que esté en mi mano. Quiero disfrutar al máximo de esta experiencia”, añadió al respecto. Por último, Beatriz Bustos apuntó la importancia del proyecto. “Podemos ser un referente para las niñas, federadas o no, que se forman en las categorías inferiores del deporte dentro de nuestra provincia”, aseveró para concluir.