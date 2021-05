Vista Alegre recibirá a la selección femenina de baloncesto en junio

Mientras continúa pendiente de la evolución de su actual referente la ciudad conoce un evento de primer nivel dentro de la misma disciplina. Hoy por hoy, todas las miradas se dirigen al Dobuss, que pugna por el ascenso a Liga Femenina 2. Un objetivo para el que ha de dar un nuevo paso el próximo fin de semana en la final a 4 andaluza de N1 Nacional, que precisamente afronta como anfitrión. Pero también existe interés en otra cita un poco más lejana en el tiempo, aunque no demasiado. Ésta es la primera visita de la selección femenina a Córdoba, que después de la pandemia de Covid-19 y los atrasos que provocara en este sentido ya tiene fecha. El combinado nacional tiene en su calendario, antes de los Juegos Olímpicos, un torneo triangular que va a disputar en Vista Alegre a comienzos de junio.

La presencia de España, así como de los equipos de Bélgica y Nigeria en el Palacio Municipal de Deportes la ha confirmado en la mañana de este martes el presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno. El representante del Ayuntamiento ha indicado que será en junio, en efecto, cuando se produzca un torneo cuya principal importancia reside en que los tres contendientes se enfrentarán con los Juegos Olímpicos de Tokio en mente. Dicho evento se desarrollará entre los días 4, 5 y 6 de junio, para ser más concretos, según han precisado fuentes de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) a este periódico. Aunque la estancia de la selección nacional será un tanto más prolongada.

El viaje del combinado femenino se esperaba ya desde el pasado año, cuando estaba fijado en un principio y también antes de la cita olímpica en Japón. Pero la irrupción a nivel global de la Covid-19 impidió que tuviera lugar. Además, los Juegos de 2020 se trasladaron al presente año. Sea como fuere, la selección española recalará al fin en Córdoba, con Vista Alegre como centro de operaciones y no sólo escenario de los partidos ante Bélgica y Nigeria. Por cierto, por si no quedó claro, ambos rivales estarán también en Tokio el verano venidero -entre finales de julio y principios de agosto-. No en vano, la Federación Española de Baloncesto (FEB) tiene ideado un plan mediante el cual el equipo llegará a la ciudad el 31 de mayo para concentrarse y ejercitarse.