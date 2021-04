Ana Carlota Faussurier, más talento interior para el Dobuss

El Dobuss Córdoba Basket ha cerrado un nuevo refuerzo para completar la plantilla de cara a las eliminatorias por el ascenso a la Liga Femenina 2 que se avecinan. La última incorporación es la pívot de 1,90 y 26 años Ana Carlota Faussurier. Esta jugadora, natural de Yecla, llega procedente del Quesos el Pastor, un conjunto zamorano que esta temporada ha competido en la Liga Femenina, si bien ha perdido la categoría. Faussurier firma para cubrir la baja por lesión para toda la temporada de la pívot cordobesa Aurora Luque y, con este fichaje, el club da por cerrada la plantilla. La nueva jugadora del Dobuss ha acreditado en la Liga Femenina 2020-21 unos números de 2,5 puntos, 2,3 rebotes y 2,4 de valoración en 16,8 minutos.

Faussurier se formó en el club de su localidad. Posteriormente pasó al Siglo XXI de la Liga Femenina 2 (2010-2012). En 2012 cruzó el charco para competir con la Universidad de Arkansas, una entidad con la que jugó en los cursos 2012-13, 2013-14 y la primera mitad del 2014-15, pues esta última campaña la acabó en el UCAM Murcia de Liga Femenina 2. El Plenilunio Distrito Olímpico de Madrid de dicha división fue su destino a la campaña siguiente, antes de hacer las maletas para jugar con el Feytiat de la Primera División francesa en las dos siguientes campaña. Posteriormente regresó al UCAM Murcia de Liga 2, y los dos últimos años los ha pasado en el mencionado Quesos el Pastor de la máxima categoría española.

Internacional en todas las categorías, en su palmarés destaca un oro en el Europeo sub 20 del 2013 y una plata en el Europeo sub 20 del 2014. Ana Carlota reconoce que ha aceptado la oferta del Dobuss porque “acabé la temporada con mi equipo y quería seguir jugando, así que al ofrecerme la oportunidad de venir aquí, porque quieren subir, me pareció una buena oportunidad para conocer la ciudad y aportar lo que pueda al equipo”. La pívot murciana espera aportar su experiencia “visión de juego, rebote y defensa, en general todo lo que se necesite”. La jugadora de Yecla ve a sus nuevas compañeras “con muchas ganas, son muy intensas y corren muchísimo, por lo que tienen muchas posibilidades de subir”.

El técnico del Dobuss, Miguel Ángel Luque, define a su nueva pívot como “una jugadora de equipo, bregadora, que nos aportará mucha intensidad en el juego interior a nivel defensivo y será una garantía en el rebote en ambas zonas”. Luque destaca también de Ana Carlota “su capacidad de pase y una buena visión de juego desde el poste”.