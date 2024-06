La cordobesa Carmen Avilés, bronce en el Campeonato de España de atletismo

Es de otro mundo y así lo demuestra día tras día. Su crecimiento parece no tener techo y más aún con el paso de los años, donde no le ha entrado vértigo el dejar de ser atleta sub 23 para empezar a competir con las demás. No, no ha parecido ser un obstáculo para una atleta cordobesa que, no contenta con ser una referente a nivel nacional, demostrará al mundo de lo que es capaz en una cita olímpica. Aun así, antes tenía que ganarse el sitio en la convocatoria y para ello tenía la oportunidad de demostrarlo en un Campeonato de España de atletismo celebrado en La Nucía donde su nivel ha vuelto a estar a la altura.

Y es que Carmen Avilés llegaba a la final de 400 metros individual con la cuarta mejor marca de toda la serie, puesto que le daría también le avalaría para estar presente en la convocatoria por la Real Federación Española de Atletismo, pero, no contento con ello, completó una carrera excepcional, luchando siempre por las tres primeras posiciones pero entrando en la recta final en cuarto lugar. Ahí, aprovechó la bajada de ritmo de Eva Santidrián, mantuvo en su sitio a Bárbara Camblor y logró enfundarse la medalla de bronce tras quedar por detrás de Berta Segura y Blanca Hervás, únicas dos deportistas en bajar a 51 segundos.

Por otro lado, Avilés no ha sido la única atleta cordobesa que ha estado presente en las instalaciones alicantinas, ya que, por un lado, María Cano, del Trops Cuevas de Nerja, quedó décima en las semifinales de 1.500 metros, mientras que Juan Francisco Trujillo, del Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad, no tuvo su día y no plasmó su potencial en salto de longitud, quedando duodécimo en una de las mejores finales que se recuerdan.