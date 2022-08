El atletismo cordobés prosigue su curso

El atletismo cordobés sigue demostrando semana tras semana que volvió más fuerte que nunca tras el parón obligado por la Covid-19 y los seguidores a esta disciplina continúan manteniendo la fuerza conforme las pruebas pasan. De hecho y tras la disputa de la Carrera Nocturna de Alcolea y de la Carrera Popular de El Viso, no son pocos los equipos que siguen ultimando los detalles de cara a la celebración de sus competiciones en los próximos meses. Dos de ellos son tanto el Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad y como el Club de Atletismo Trotasierra quienes ya han anunciado qué fechas abren las inscripciones de sus respectivas pruebas, aunque alguna de ella ha sufrido un retraso de apenas días.

Así es. El Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha comunicado que su evento, que contará con la Carrera Nocturna de La Fuensanta (diez kilómetros), la Carrera Nocturna Ciudad de Córdoba (cinco kilómetros), el Meeting de Atletismo Ciudad de Córdoba y el Rock and Run, ha sido aplazado hasta el 17 de septiembre debido a problemas de seguridad. “Es la Feria de la Fuensanta y no nos garantizan la seguridad, pues la prueba se disputa por la noche. Al no tener la garantía de la Policía, vamos a cambiar la fecha, pero tan solo una semana después, para fijarla el próximo 17 de septiembre”, admite la organización en un comunicado.

Por su parte, el Club de Atletismo Trotasierra ha anunciado la camiseta de la XXIII edición de la Carrera Popular Ruta de la Miel disputada en Hornachuelos. La propia entidad cordobesa ha comunicado que el 1 de septiembre se abrirá el plazo de inscripciones para una prueba de 16.500 metros que se disputará el próximo 23 de octubre y que constará con diferentes categorías para las delicias de todos los participantes.