Un debut desafortunado para Alberto Ródenas

Un estreno muy amargo. El Covid-19 obligó a todos los equipos que componen el fútbol español a no moverse en demasía por el mercado invernal durante los primeros días del mes de enero. Sin embargo, las últimas horas antes de cerrarse dicha ventana fueron frenéticas y para el Córdoba aún más. La dirección deportiva blanquiverde apuró los minutos para incorporar a Moussa Sidibé y Nahuel Arroyo, futbolistas que llegaron justo después de un Alberto Ródenas que ha tenido que esperar tres jornadas para debutar oficialmente con la elástica del club andaluz. Y es que el joven jugador pasó de no contar para Pablo Alfaro en los encuentros frente a Recreativo Granada y UCAM Murcia, a ser titular en el partido más trascendental hasta la fecha ante el Sevilla Atlético. A pesar de su intento y garra, Ródenas no pudo ayudar a que su equipo encajase una dura derrota en el Estadio Jesús Navas (1-0), siendo sustituido por Djak Traoré en el minuto 70 cuando el encuentro seguía empatado a cero.

Y es que el técnico Pablo Alfaro sorprendió a todos cuando decidió que Alberto Ródenas partiese como titular ante el Sevilla Atlético. A pesar de que el club transmitía un mensaje de tranquilidad, el partido frente al filial hispalense era más importante de lo que pudiese parecer en un primer momento debido a las pocas jornadas que restan y a la situación actual del equipo en el Grupo IV-B. Por tanto y primando la lógica, el encuentro no debería servir para hacer experimentos, aunque Ródenas rindió como segunda punta acompañado de Piovaccari. El joven jugador hacía el trabajo denominado como invisible, es decir, bajaba los balones aéreos e intentaba conectar con el ariete italiano, buscando siempre la portería defendida en este caso por Alfonso Pastor. Sin embargo y conforme los minutos iban pasando, el delantero se fue diluyendo hasta que, sobre el minuto 70, Alfaro lo sustituyó por Djak Traoré cuando el partido iba aún empatado a cero.

Mientras tanto, los demás fichajes del Córdoba en este mercado invernal siguen cogiendo ritmo de cara a la última parte de la primera fase. Pablo Alfaro, según en declaraciones a la prensa en las últimas semanas, afirmó que tanto Nahuel como Sidibé o Ródenas debían de acumular minutos poco a poco con el fin de encontrar su máximo nivel lo antes posible. Una vez que ya ha participado en dos encuentros, Nahuel también partió como titular en el encuentro ante el Sevilla Atlético, dejando destellos de lo que podría hacer con confianza, pero aún le queda mucho recorrido. Por otro lado, Sidibé entró en el tramo final del partido y transmitió velocidad y verticalidad en campo contrario. Sin embargo, los pocos minutos disputados y la expulsión de Alberto del Moral hicieron que el extremo no participase más en el encuentro.

Gracias a esta racha negativa de resultados, el Córdoba ve cómo se le ha complicado en exceso la posibilidad de ascender a Segunda División en esta temporada. Tras encadenar cinco encuentros sin conocer la victoria -contando la derrota copera ante la Real Sociedad (0-2)-, los blanquiverdes se han visto relegados a la quinta posición, a dos puntos del Betis Deportivo -con un encuentro menos- y a tres del UCAM Murcia. Sin embargo, el descenso a la quinta categoría del fútbol español se acerca y se sitúa a tan solo tres. Una situación extraña actualmente y que se puede suavizar con las dos próximas jornadas donde Linares Deportivo y Real Murcia viajarán hasta El Arcángel para enfrentarse a la entidad califa. Por ello, el cuadro dirigido por Pablo Alfaro deberá despertar desde ya para conseguir los resultados propuestos a lo largo de la pretemporada.