Village Peope y Boney M ofrecerán un concierto conjunto en Córdoba

Dos de las formaciones de la historia de la música disco ofrecerán un concierto en Córdoba el próximo mes de junio. Boney M y Village People, autores de hits como Daddy Cool y Macho Man, tocarán en el Teatro de La Axerquía el próximo sábado 3 de junio, en una noche de brillantina, cardado, lentejuelas y bolas de espejos.

Detrás del concierto (que se enmarca en una gira conjunta por España), está la plataforma A base de música, que define este directo como “un hito en la historia musical de Córdoba”. “Un concierto único, en el que vas a cantar, y seguro bailar, más de veinte éxitos mundiales junto a ‘Village People’ y ‘Boney M’, las dos formaciones líderes del pop y la música disco de los 70 y los 80”, afirma sobre la noche, que la abrirá una sesión de Ángel Porras.

Lo cierto es que hits no le faltarán al repertorio que ofrecen ambas bandas, dos de las que mejor mejor explotaron comercialmente el sonido disco que se popularizó mundialmente con la película Fiebre del Sábado Noche.

Village People es una agrupación estadounidense de música disco formada en la ciudad de Nueva York en 1977, reconocida a nivel internacional tanto por sus peculiares disfraces como por sus canciones pegadizas, con letras sugerentes y llenas de doble sentido.

Los miembros originales del grupo eran Victor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Hodo / Apolo (el constructor), Alex Briley (el militar), Glenn Hughes (el motero) y Randy Jones (el vaquero). Hoy, siguen liderados por el histórico Víctor Willis (el policía), y siguen girando con un repertorio cargado de hits mundiales: Y.M.C.A, In the Navy, Macho Man, Go West o Can’t stop the music, entre otros.

Boney M, por su parte, fue un grupo alemán de música disco que alcanzó gran fama durante la década de los 70. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en 1974, quien por entonces trabajaba para la discográfica alemana Hansa, una compañía que en la década siguiente lanzaría a Modern Talking.

Se estima que han vendido en el mundo cerca de 170 millones de copias. La componían cuatro artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, en Alemania y en los Países Bajos: Bobby Farrell, Marcia Barrett, Maizie Williams y Liz Mitchell. Desde la muerte del mítico Bobby Farrell en 2010, es Maizie Willians, una de las fundadoras, quien lidera esta formación que sigue cantando éxitos internacionales como Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Gotta Go Home y Rivers of Babylon.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el 27 de abril en la web https://abasedemusica.es/