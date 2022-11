Vicente Amigo anuncia un concierto en el Gran Teatro

El compositor y guitarrista Vicente Amigo volverá a tocar ante el público cordobés. El guitarrista flamenco más importante de las últimas décadas, ha anunciado un concierto en el Gran Teatro el próximo 17 de diciembre. Se trata de una cita inesperada, que no estaba en la programación del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) hasta este viernes.

La última vez que la música de Vicente Amigo sonó en el Gran Teatro fue en 2016, cuando tocó Poeta junto a la Orquesta de Córdoba en la reinauguración de este espacio tras las obras de adaptación. En Córdoba, su último directo fue hace tres años, en la Mezquita-Catedral. En ambos casos, las entradas se agotaron.

En el caso de su concierto del 17 de diciembre, Amigo regresa a los escenarios con un renovado espectáculo en directo. “Un concierto con sabor a celebración, a reencuentro, tras los largos meses de pandemia y en el que incluye un repertorio basado en sus últimos trabajos discográficos”, explica el IMAE en su web.

El concierto, que tiene lugar mientras Vicente Amigo ultima su próximo disco (el último, Memoria de los sentidos, es del año 2017), contará con una banda formada por el guitarrista Añil Fernández, el percusionista Francisco González Agudo, el cantaor Rafael de Utrera, y el bajista Ewen Vernal.

Las entradas, con un precio que va de 14 a 40 euros, ya están a la venta en la web del IMAE. Se pueden adquirir en este enlace: https://entradas.teatrocordoba.es/espectaculo/vicente-amigo/3678

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!