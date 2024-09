Subtónica lanza el tercer adelanto de su nuevo disco

Lo que queda. Así se titula el tercer single y la canción que da nombre al cuarto disco (en este caso EP) de Subtónica, el proyecto musical de Javier Estévez (composición, voces, baterías y co-producción), y que ha visto la luz a falta de unos días para que todo el material esté disponible.

Un miniálbum que es la segunda parte del EP publicado en 2023 Creer para Ver. De modo que sería una especie de LP (en dos entregas) de 10 canciones donde ambos estarían unidos de forma conceptual bajo el título: Creer Para Ver Lo Que Queda.

El tercer adelanto viene acompañado de un videoclip que ha sido realizado por Teo Martínez de Mojadofilms y es un viaje visual y simbólico creado para explorar la búsqueda de identidad y el sacrificio, y también para profundizar sobre la mortalidad del ser humano bajo un contexto temporal: “lo eterno es lo más fugaz, como sonreír”.

Teo y Javier Estévez concibieron esta obra audiovisual con la protagonista (Esther Mañoso) recolectando piezas de ajedrez en lugares insólitos, simbolizando la recuperación de fragmentos de uno mismo. Cada pieza es parte esencial del ser, oculta en lugares del subconsciente y que refleja nuestros propios miedos y desafíos.

“El tablero de ajedrez siempre ha sido un concepto visual sobre la vida y la muerte. El movimiento de las piezas representa la impermanencia de la existencia. Nos quisimos alejar de la idea tradicional de representación de la muerte y decidimos hacerlo a través de un rey, con su corona, personificación del peso de la conciencia y lo inevitable del sacrificio que constantemente hace a través de las piezas que tiene en sus manos. Es por eso que Bergman nos enseñó que a la muerte le gusta jugar ajedrez”, explica el artista.

Al completar el tablero y hacer el primer movimiento, ella integra todas las partes de su identidad, aceptando el ciclo natural de la vida. Lo que Queda nos invita a reflexionar sobre todo aquello que permanece y todo lo que resulta volátil o perecedero, lo que nos falta por hacer y también lo que vamos a dejar cuando no estemos, mostrando cómo cada decisión forma parte del gran tablero de la vida. Lo que Queda no es solo un videoclip, es una meditación sobre lo que encontramos y perdemos en el camino, y cómo esas piezas, una vez reunidas, nos permiten enfrentar el tablero completo de nuestra existencia: “no esperes a que ya no esté, dame ahora un sí”.