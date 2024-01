La serie sobre el libro de la cordobesa Vanessa Lozano, Mejor Documental para la Academia de Televisión

La Academia de Televisión ha dado a conocer el nombre de los ganadores de los Premios Iris y, entre los premiados, se encuentra la docuserie 548 días: Captada por una secta (Disney+), realizada a raíz del libro Hágase tu voluntad, de la periodista cordobesa Vanesa Lozano.

La serie ha recibido el Premio Iris del Jurado a Mejor Documental por su labor de denuncia y por poner el foco en el peligro que esconden las redes sociales para los más jóvenes. Por contar, desde la calidad y el rigor, la tremenda historia que vivió Patricia Aguilar y su lucha por sobrevivir hasta su rescate. La docuserie cuenta con entrevistas exclusivas de los implicados en el caso, numerosas conversaciones privadas de WhatsApp e imágenes inéditas. La docuserie bebe del libro de Lozano en el que la escritora relata la historia de Patricia Aguilar, la joven de Elche captada por una secta con solo 16 años. Es, en definitiva, la base a partir de la cual Olmo Figueredo y José Ortuño construyeron este documental serializado que consigue, además, el primer testimonio de Aguilar desde que fue rescatada.

La joven de Elche se marchó hacia Perú en 2017, días después de haber cumplido los 18 años. Sus padres siempre supieron que este viaje no había sido voluntario, que había algo detrás. Tuvieron que viajar hasta el país sudamericano para volver a España con su hija y su nieta, de apenas unos meses.

Patricia había sido captada dos años antes a través de internet por Félix Steven Manrique, un gurú sexual que empleó todo tipo de técnicas posibles para anular a la joven y convencerla de que había sido elegido por Dios para repoblar el mundo ante un inminente apocalipsis.

La ceremonia de entrega de estos premios, que cumplen 25 años, tendrá lugar el próximo martes 16 de enero en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío y contará con la presencia de más de 1000 profesionales del audiovisual.

Luis Larrodera será el maestro de ceremonias de una fiesta coral que también contará con las presentaciones de Roberto Leal, Sonsoles Ónega, Raquel Sánchez Silva, Joaquín Prat y Rodrigo Vázquez.

Durante la ceremonia se entregará el máximo galardón de la Academia, el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida a Pedro Piqueras por una vida ligada a la televisión. Además, se entregarán los Premios Iris Autonómicos 2023 a Jota Abril como Mejor Presentador y Gente Maravillosa/ Xente Marabillosa (Canal Sur, Televisión Canaria, Televisión de Galicia y CMMedia) como Mejor Programa.

El Premio Iris de la Prensa Especializada será para la serie Amar es para siempre de Antena 3 TV. Y el Premio a Mejor Dirección de Ficción Antonio Mercero de esta edición será para las directoras Inma Torrente y Laura M. Campos por Valeria de Netflix.

Además, se conocerá en directo a los ganadores de las 16 categorías de los Premios Iris que votan en secreto y ante notario los Académicos entre los finalistas de este año.

