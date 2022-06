Radio CCI, la radio de 'Ciudad de las Ideas', arranca con una serie de podcast sobre los Patios

Ya está activa y emitiendo Radio CCI, la radio que han impulsado la Fundación Artdecor y Córdoba ciudad de las ideas, y de cuyo contenido se ha encargado el periodista Bruno Galindo. Galindo es, además, el autor de los primeros podcast que están alojados en la web de esta radio, que tendrá programación continua y servirá para activar el tejido cultural de la ciudad.

El propio Galindo ha presentado este miércoles la radio, ubicada en la sede de la Fundación Artdecor, acompañado del director creativo de Ciudad de las Ideas, Carlos Pardo. El periodista madrileño ha relatado cómo ha sido el proceso de creación de los primeros podcasts, titulados Fuera de concurso y que consisten en doce grabaciones de campo realizadas en torno a los Patios de Córdoba.

Según Galindo, el criterio ha eludido lo estético para buscar lo historiográfico. “Se ha trazado una ruta alternativa, con historias que tienen que ver con lo pictórico, lo musical, lo escénico, lo agrícola”. Así, Galindo ha visitado/grabado el patio de Miguel del Moral, uno de los pintores del Grupo Cántico; el solar de Saqunda, pensado como un “patio posible”; el patio de Juan XXIII, que vendría a ser un “patio político”; la Taberna Fuenseca, concebida como un “patio flamenco”; o el patio de la calle Cidros donde han vivido los artistas residentes de Ciudad de las ideas.

El resto de patios donde han registrado su trabajo de campo han sido en la Casa Escondida (“patio platería”), el Cine Fuenseca (“patio de butacas”), el patio de la calle Judíos (“patio histórico”), el patio del artista Gobal (“el antipatio”), el de la Peña Flamenca Julio Romero de Torres (“patio ácrata”), el de Eureka! en la calle Juramento (“patio underground”), el de la calle Badanas (“patio de gatos y hormigas”) y el del Bar Pancho (“patio del limonero y de Ramón Medina”).

Todos estos podcast están alojados en la web https://radio.cordobaciudadelasideas.es, impulsada con tecnología de la empresa Grayhats, y que se pone desde hoy “al servicio de la comunidad, artistas, agentes culturales, el colectivo, para la grabación de podcasts o otros archivos sonoros y visuales.

En cartera están nuevos podcasts como El burgomaestre moribundo, del colaborador de Cordópolis Juan José Fernández Palomo; En torno al flamenco, de Guillermo Castro; Mi pierna y yo, una conversación con Rocío Pájaro; y Vivir Guadalquivir, del Colectivo Plata.

Por su parte, Carlos Pardo ha desgranado parte del programa de Córdoba Ciudad Abierta, que arranca este miércoles con una lectura poética a cargo de la actriz, cineasta y cantante María de Medeiros, cuyo programa ya adelantamos en este periódico y se puede leer AQUÍ.

María de Medeiros y Howe Gelb vuelven a Córdoba

Tanto la actriz portuguesa María de Medeiros como el músico estadounidense Howe Gelb han estado este miércoles en la presentación de Córdoba ciudad abierta, acompañados de Fernando Vacas, el productor que convenció a ambos de que era buena idea grabar algunos de los trabajos más peculiares de sus respectivas discografías en Córdoba.

“Me apasiona Córdoba desde la primera vez que vine”, ha reconocido María de Medeiros hoy, recordando que fue en esta ciudad donde grabó su tercer disco, y confesando su impresión de tener ya “toda una historia personal con esta ciudad preciosa, mágica y misteriosa”.

La cineasta ha agradecido la invitación a participar en un acto de Ciudad de las ideas, encantada con la misma génesis del proyecto. “Me gusta que no sea ciudad de las opiniones, sino de las ideas. Hoy vivimos en un tumulto de opiniones que serán, quizá, lo contrario de las ideas, y la dimensión creativa es algo muy importante”, ha De Medeiros, que recitará este miércoles en el Círculo de la Amistad una selección de poemas de poetas cordobeses, en la que ha trabajado con Pablo García Casado

A este respecto, ha señalado que la selección final que ha hecho de poemas “ha sido muy intuitiva e íntima”, a partir de lo que considera “un relato del mundo”. “Son poetas cordobeses que dicen cosas importantes de Córdoba pero que, a la vez, dicen algo del mundo. Si hablan de una guerra, parece que hablan de Ucrania. En todos estos textos hay ecos muy fuertes con la actualidad”, ha reflexionado la creadora, que ha incluido en la selección “un poema propio en español”.

Howe Gelb: “Allí donde tocamos Alegrías fue fantástico, excepto en Córdoba, donde fue un enorme desastre”

Por su parte, el músico norteamericano Howe Gelb ha contado algunas anécdotas de su paso por Córdoba, donde grabó hace más de una década el disco Alegrías, junto a Fernando Vacas, Lin Cortés, El Panky, Añil Fernández y Raimundo Amador. Un trabajo seminal en su mezcla de flamenco y otras músicas, que volverán a tocar juntos la mayoría este viernes en la plaza de la Corredera.

Si la grabación y publicación del disco fue objeto de leyenda, no lo fue menos la primera vez que lo tocaron en Córdoba. Fue en la tercera edición de la Noche Blanca del Flamenco, en el año 2010, en el antiguo escenario de República Argentina. El músico de Tucson, Arizona, recuerda aquella noche con mucho humor. “Allí donde tocamos Alegrías fue fantástico, excepto en Córdoba, donde fue un enorme desastre”, rememoraba entre risas este jueves.

Así, Gelb recuerda cómo el público comenzó a pitarles. “Querían flamenco de verdad y no música de rednecks ni música country. Así que le pedimos a Raimundo Amador que se subiera a tocar flamenco, y él va y se pone a tocar blues”, rememoraba el músico americano, que contaba que, al final, de algún modo, consiguieron convertir todos esos abucheos en “una versión de Riders of the Storm de The Doors”.

Es sólo una anécdota de las que Gelb tiene con una ciudad que considera casi como un hogar. “Córdoba para mí es más Tucson que Tucson. Allí en Arizona tengo un perro al que he llamado Córdoba. Y es muy bueno, pero también es un desastre”, ha contado el líder de Giant Sand.