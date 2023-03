La poeta cordobesa Ángeles Mora, distinguida con el Premio Andalucía de la Crítica

El Centro Andaluz de las Letras de Málaga ha sido el escenario elegido este sábado para dar a conocer a los ganadores del XXIX Premio Andalucía de la Crítica, que ha recaído en los escritores andaluces Ángeles Mora, Sara Mesa y Sergio Barce.

Así, la poeta cordobesa Ángeles Mora ha obtenido el premio en esta modalidad por su obra Soñar con bicicletas. De su obra se ha destacado que sumerge al lector, “desde la sugerencia semántica y rítmica que supone el mismo heptasílabo del título, en un proceso cognoscitivo de lo real en el último medio siglo a partir de la construcción y desconstrucción del sujeto individual y colectivo, especialmente femenino”.

Todo ello, han añadido, catalizado a partir de la experiencia vital sentimental, intelectual y moral de la autora que, como el pequeño Bruno de 'Ladrón de bicicletas', logra salvarse ante la intemperie de la soledad, de las fronteras, de las huellas y de las cicatrices “mediante el compromiso y la comunicación a través de una polifonía en cuatro movimientos que nos conciencia y emociona mientras caminamos perdidos entre la multitud y la levedad.”

El XXIX Premio Andalucía de la Crítica de Narrativa es para la novela 'La familia', obra de la novelista sevillana Sara Mesa, por considerar que “supone un poderoso entramado suculento de situaciones familiares y simbólicos personajes que nos permiten entrar en un mundo ciertamente alucinatorio, en el que existe un discurso irracional con todo un corolario de actos peregrinos, construidos con leves trazos, gran soltura y enorme capacidad sintética, para avanzar en la narración desde los elementos más cotidianos engarzados con suma habilidad narrativa”.

Por último, 'El mirador de los perezosos', del malagueño Sergio Barce, se ha alzado con el premio de la crítica de relato, por entender que “nos describe un mundo de entendimiento amable entre diferentes culturas, demostrando que es posible un humanismo solidario entre religiones y diferentes formas de entender el mundo, que quedan perfectamente reflejadas en los relatos que componen la obra, con un estilo sobrio y riguroso, como lleva demostrando en sus últimas obras literarias”.

La entrega de los premios de esta edición, consistentes en una escultura de la artista cordobesa Marta Campos, tendrá lugar en la ciudad de Granada durante septiembre de 2023. Los Premios Andalucía de la Crítica cuentan, entre otras instituciones, con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y de la Fundación Unicaja, cuyo responsable de Literatura, Francisco Cañadas, ha asistido al fallo.

El jurado de esta edición ha estado formado por Remedios Sánchez, Francisco Morales Lomas, Antonio Hernández, Ángel Basanta Folgueira, Manuel Gahete, José Sarria, Rosa Romojaro, Elena Barroso, José María Barrera, Raquel Lanseros, Manuel Francisco Reina, Francisco Huelva, José Cabrera Martos, José Antonio Muñoz, Amelia Castilla, Elvira Navarro y María Rosal Nadales.

