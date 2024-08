La película 'Campeonex' se proyectará esta semana en dos barrios de Córdoba

Sin duda, este año, los cines de verano improvisados se han extendido por diferentes puntos de la ciudad de Córdoba. Además de los que se conocen originalmente con este nombre y en activo este año, como son Delicias y Fuenseca, asociaciones de vecinos y el Ayuntamiento de la capital han posibilitado durante estas semanas estivales jornadas de cine al aire libre. Aunque, como era de esperar, el calor ha hecho de las suyas.

Con el fin de ofrecer una noche de ocio, la Plaza de los Califas, comúnmente conocida como la Plaza del Zoco, acogerá este miércoles la proyección de la película Campeonex. A partir de las 22:00, vecinos de la zona podrán ver esta cinta dirigida por Jesús Fesser. Y de forma totalmente gratuita.

En esta secuela de Campeones, el director madrileño vuelve a llamar a los actores que protagonizaron la cinta de 2018 y los sumerge en el mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo del revés.

Esta proyección está incluida en el programa municipal Cultura en Red, que también llevará este misma película a la Plaza del Amanecer, en Fátima, este jueves a partir de las 22:00. Al igual que en la cita de este miércoles, la entrada es gratuita.

Estas serán las dos únicas sesiones de cine de esta semana incluidas bajo el paraguas de este programa cultural.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!