El documento de compraventa más antiguo de Córdoba (y Andalucía) que se puede consultar por internet

Desde la imagen de la carta de compraventa por la que don Lope el Navarro y su mujer, doña Dominga, venden a don Miguel Díaz, arcediano de Córdoba, un pedazo de tierra calma cerca de Guadajoz por 18 maravedís alfonsíes, de 1260, a la de un expediente de permiso de investigación de la mina de baritina y plata en Alájar, conservada en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, de 1980. Ya es posible consultar, a golpe de un clic -y descargar-, a través del portal @rchivAWeb las imágenes de más de 34.000 documentos custodiados en los archivos andaluces.

Con este avance en la difusión digital del patrimonio documental, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte da un paso más en su objetivo de acercar a los ciudadanos el interesante patrimonio documental del Archivo General de Andalucía (AGA), el Archivo General de la Chancillería de Granada y los Archivos Históricos Provinciales de las ocho provincias, facilitando la investigación y la difusión de este legado patrimonial.

En concreto, desde la Dirección General de Patrimonio Documental y Bibliográfico e Innovación y Promoción Cultural se han puesto al alcance de la ciudadanía las más de 4.800.000 imágenes que conforman estos documentos, que abarcan un ámbito cronológico de más de siete siglos. En cuestión de segundos, los interesados tendrán acceso a documentos que tienen centenares de páginas -como es el caso del protocolo de la Escribanía Mayor de Marina de Cádiz. Escribano Francisco Castellanos, de 1740, con 324 imágenes-, visualizarlos y descargarlos, tanto en alta como en baja resolución.

Así, en formato pdf y tif los usuarios podrán visualizar de forma ágil, a través de un total de 1.207 imágenes, las escrituras notariales de Diego Toledano, del año 1550, un documento que custodia el Archivo Histórico Provincial de Málaga. A él se suma otro singular, que lleva el nombre de Tamariz, el nombramiento otorgado por el general Gastaños a favor de Don Manuel Meneses para el grado de teniente coronel de caballería, fechado en 1810, y conservado en el Archivo de la Real Chancillería de Granada; el documento con el auto, respuestas generales y estados referidos a la localidad de Laborcillas en el Catastro General de Enseñada, del año 1752, custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Granada, y con 245 páginas, el libro de sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén, del año 1883.

Al detalle se puede consultar también, gracias a la calidad de las imágenes, cada una de las palabras escritas en la Bula de Pío V, papa, aprobando y confirmando los Estatutos establecidos por Juan Vázquez de Molina, consejero de Estado, secretario del rey Felipe II, para el gobierno del Convento de Madre de Dios de las Cadenas de Úbeda. Las imágenes de este documento, conservado en el Archivo General de Andalucía, y fechado en 1568, permiten contemplar hasta las fisuras de la cubierta original.

En noventa y seis imágenes se invita a los ciudadanos a conocer las pruebas de estampado de la Fábrica de Loza La Cartuja Pickman, S. A., entre los años 1821 y 1956. Un material que conserva el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y que permite hacer un recorrido por los distintos diseños de la colección de esa época, que aparecen numerados directamente o con los nombres del diseño en sí, como Ceilán, Uvas, Polka, Yedra, Tulipán o Trigo, entre otros.

A estas imágenes de documentos se les irán sumando otras miles más en los próximos meses, debido al continuo crecimiento y actualización de este sistema de información con las aportaciones permanentes de los archivos integrados en el proyecto @rchivAWeb, que persiguen la difusión del patrimonio documental de Andalucía.

