Netflix emitirá la serie de televisión basada en 'La Pasión Turca', de Antonio Gala

La plataforma Netflix incluirá en su catálogo de novedades de junio la serie La pasión turca, que está en emisión actualmente en Antena 3, y que está basada en la novela del mismo título que escribió Gala en 1993, y que ya llevó al cine Vicente Aranda un año después con Ana Belén como torturada protagonista.

En su avance del calendario de estrenos de junio, Netflix ha incluido esta ficción de Atresmedia, que podrán ver sus suscriptores a partir del 29 de junio. Es decir, apenas dos semanas después de su conclusión en Antena 3, donde la emisión del final está previsto para el próximo 13 de junio.

La pasión turca es una serie que llega 20 años después de su adaptación cinematográfica. En su salto a la televisión, es la actriz Maggie Civantos la que se pone en la piel de Desideria, una mujer española que lo deja todo tras enamorarse de un guía al que conoce en un viaje por Turquía, al que interpreta Ilker Kaleli.

La producción, que cuenta con seis episodios de 50 minutos cada uno, narra en dos tiempos una historia de amor llevada al extremo, dirigida por Iñaki Peñafiel, a partir de un guion de Irene Rodríguez y Esther Morales, y que está por ver si mantiene el final que ideó Gala, y que Vicente Aranda cambió en su versión cinematográfica, en contra del criterio del escritor.

