Vega anuncia concierto en Córdoba

Ya están a la venta las entradas para Mirlo Blanco, la esperada nueva gira de Vega: Valencia, Barcelona, Córdoba, Madrid, Zaragoza, Vigo, A Coruña, Bilbao, Logroño y Granada son sus primeras paradas. A estas citas se irán sumando otras a lo largo de 2022, alternando salas con festivales de verano.

Vega presentará en todas ellas las canciones de Mirlo Blanco, su esperado nuevo disco. En Córdoba, el concierto será el próximo 11 de marzo en la sala Hangar. La apertura de puertas está fijada para las 21:30.

Para esta gira, Vega presentará una renovada puesta en escena y estará acompañada por su banda habitual en los últimos años: Kike Fuentes (dirección musical, guitarras y coros), Andrés Litwin (batería y percusiones), Arturo Ruiz (bajo) y Laura Gómez (teclados, sintes y coros).

Además de las nuevas canciones, Vega interpretará otros de sus temas más emblemáticos a lo largo de su trayectoria musical, que en 2022 celebra su 20 Aniversario.

Veinte años sobre los escenarios de una artista única e incontestable, con un directo que no deja indiferente a nadie.

