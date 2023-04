Música, análisis y una versión lírico-flamenca de El Vito: así es el Festival Flamenco Planneo

El viernes 14 de abril, Córdoba acogerá el primer Festival Flamenco Planneo, organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, dentro del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, y que se centrará, a través del análisis, la música en directo y la mescolanza con otras disciplinas, en la la profesionalización de los jóvenes artistas flamencos de Córdoba.

Así, según una nota del Ayuntamiento, el viernes 14 de abril tendrán lugar dos eventos en los que han colaborado las principales instituciones relacionadas con este arte en nuestra ciudad. Hablamos de la mesa redonda El Flamenco, tu futuro, que se celebrará en el auditorio Musico Ziryab a las 18:00 y que se ha organizado con la implicación del sindicato Unión Flamenca y la Cátedra de Flamencología.

En este debate, estarán presentes Eva Yerbabuena (bailaora), Mercedes de Córdoba (bailaora), Juan Carlos Romero (guitarrista) y Luis Carrillo (presidente de El Almíbar). Presenta Antonio González Pulido y modera David Pino. Todos ellos reflexionarán sobre la realidad a la que se enfrentan los jóvenes artistas, y tratarán de dilucidar los caminos más propicios para su profesionalización y su realización vocacional. Para asistir, tendrán prioridad los jóvenes entre 16 y 35 que podrán inscribirse previamente a través del enlace: https://tourdeltalento.org/es/evento/cordoba/ed-2023/actividades/el-flamenco-tu-futuro/ pero cualquier interesado podrá asistir hasta completar el aforo.

Ese mismo día por la noche tendrá lugar la primera edición del Festival de Flamenco Planneo en un lugar tan emblemático como la plaza de Capuchinos. Se trata del primer festival integrado por artistas jóvenes cordobeses, con la intención de poner en valor el importante momento artístico que vive nuestra ciudad y sobre todo de dar a conocer entre los cordobeses a los artistas de nuestra tierra que están triunfando a todos los niveles.

El acto va a dar comienzo con un estreno excepcional, la versión lírico-flamenca del baile de El Vito, creada por Eles Bellido y que interpretarán el tenor Pablo García López, y el guitarrista clásico cordobés Alvaro Toscano. La aportación flamenca a este estreno vendrá de la mano de los cantaores Rafa del Calli y Rocio Luna, flamantes ganador y finalista del Concurso Nacional de Arte Flamenco, y del guitarrista Juanjo León, primer premio de la Fundación Cristina Heeren. Completa el elenco de este vito con pretensiones históricas La Niña de Espejo concertista de castañuela.

El acto estará presentado por cuatro flamencólogos cordobeses: Ana Rosa Dávila, May Paz Raigón, Pablo Ramírez y Javier Medina, y constará de dos partes, una primera con un formato tradicional con los cantaores antes reseñados, el guitarrista Luis Medina y los bailaores Manuel Jiménez Montes y Ángel Reyes, que interpretarán el histórico paso a dos del Güito y Mario Maya, además de sus repertorios solistas.

La segunda parte estará inspirada en el espéctaculo Guadalquivir Flamenco que encargó la delegación de Juventud a la directora Estefanía Cuevas, protagonizado por los jovencísimos bailaores Andrés Jiménez, Estela Fuentes y Marina Heredia, y que contará con un elenco de primerísimo nivel formado por Miriam Montes y Bernardo Miranda al cante, Juanjo León y Jesús Majuelos a la guitarra y Alberto Parraguilla a las palmas. La actividad será de entrada libre hasta completar el aforo, dará comienzo en la plaza a las 21:30 horas, y ha contado con la colaboración logística de los Padres Franciscanos Capuchinos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!