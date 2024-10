La Mezquita-Catedral de Córdoba, entre las “mejores atracciones” de Europa para Tripadvisor

Un año más, la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido reconocida con los premios Best of the Best de la web especializada en viajes TripAdvisor, en la categoría de las mejores atracciones de Europa, siendo este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco uno de los 25 espacios en Europa reconocidos con ese premio.

Según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba en una nota, TripAdvisor, con el galardón que ha otorgado a la Mezquita, “premia el más alto nivel de excelencia”, que se consigue cuando el monumento en cuestión recibe “un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. En concreto de las 29.312 opiniones que recoge TripAdvisor, 25.300 califican a la Mezquita-Catedral con la categoría de excelente”.

A este respecto, el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha subrayado que en la institución capitular están “muy orgullosos por este premio, que viene a refrendar el trabajo que el Cabildo realiza en el mantenimiento y conservación de la Mezquita-Catedral, y que nos anima a seguir mejorando día tras día”.

No es la primera vez que el monumento cordobés es distinguido con estos galardones. En 2023 fue seleccionada como una de las 15 atracciones turísticas de Europa con mayor porcentaje de valoraciones de cinco sobre cinco, y en 2022 fue elegida como uno de los diez monumentos más increíbles del mundo.