Los mejores planes para hacer en Córdoba en la recta final de octubre

Córdoba siempre atrae diversas actividades que los propios ciudadanos disfrutan. De hecho, la acumulación de eventos de gran calibre son una de las principales atracciones de unos cordobeses que continúan disfrutando de un mes de octubre que, en su recta final, trae consigo varios atractivos que, en varios casos, no tiene ni siquiera más entradas disponibles en este momento. Por ello, CORDÓPOLIS te recopila los diez mejores planes para disfrutar en los últimos días antes de que llegue noviembre, tales como festivales, conciertos o monólogos desternillantes.

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), que lleva la programación tanto del Gran Teatro como del Teatro Góngora y La Axerquía tiene detallada una planificación antes de que llegue el mes de noviembre con grandes eventos como el Musical de Grease, que estará presente desde el 19 al 22 de octubre en el Gran Teatro con pases que irán desde las 20:30 el primer día, el 20 con dos actuaciones (17:30 y 21:30) al igual que el 21, mientras que el 22 se realizarán dos pases a las 12:00 y a las 18:00. Las entradas oscilan desde los 23 a los 65 euros.

Por otro lado, India Martínez llenará de energía el Teatro de la Axerquía el próximo 21 de octubre a las 21:30 con su nueva gira Nuestro Mundo donde incluye canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro Verdades a medias. Las entradas tienen un precio entre los 25 y los 55 euros. Asimismo, el IMAE mantiene dos actividades paralelas de Flora donde Eduardo Barba (21 de octubre a las 20:00 en el Teatro Góngora) y EFE -grupo formado por Juan Velasco y Juan López- (Raíces y Cuerdas el 23 de octubre a las 19:30 en el Parque de Miraflores) pondrán una nota diferente a unos de los festivales más importantes en el panorama internacional en cuanto a flores se refiere.

Es un fijo en este tipo de actividades y no volverá a defraudar una vez más. La recta final de octubre dejará dos actuaciones en el Teatro Avanti: la primera de ellas se denomina Cómo hemos cambiado que tendrá lugar a las 20:00 y que consiste en un monólogo de Manuel Pérez Millán y Luis San Román donde recordarán cómo era la vida hace 35 años; mientras que el debut de David Caballero en Córdoba traerá consigo su espectáculo Dos hombres solos sin punto com... Ni ná, un espectáculo que se basa en Manolo y David, dos compañeros de piso en una ciudad cualquiera donde la gente habla de más entre una relación de amistad.

Los peroles de San Rafael llegarán nuevamente el próximo 24 de octubre a Córdoba, tal y como mandan los cánones. Amigos, peñas y familias se juntan en un día especial para compartir aperitivos, un buen arroz o unas migas donde la buena relación y el compañerismo son los principales protagonistas, ya se celebre en un establecimiento o en un espacio siempre diseñado para la práctica de dicho perol.

Asimismo, El Arenal se convertirá en el epicentro nacional de música electrónica el 28 de octubre. Desde las 20:00 hasta las 5:00, el festival ElRow se adueñará de los aledaños de El Arcángel y congregará a más de 20.000 personas. De hecho, este evento ha traído consigo una polémica, ya que el Córdoba CF tuvo que aplazar su encuentro frente al Recreativo de Huelva del sábado al domingo para que no se solapasen ambas actividades.

Aun así, los anteriores no son los únicos espectáculos que se realizarán en Córdoba, ya que el conocido en redes sociales, Daniel Fernández, aterriza en Córdoba con su monólogo La Vida Regulinchi que tendrá lugar el 21 de octubre en el Teatro El Brillante con entradas que van desde los 20 euros. Un espectáculo como el Tributo a La Sirenita que será en la misma ubicación que el anterior, pero una semana más tarde, el 28, y también con el mismo precio.

Por su parte, Flora vuelve a Córdoba desde el 16 de octubre que comenzó su montaje hasta el 26, donde más de 100 actividades paralelas, seis instalaciones, decenas de eventos organizados en su programa off así como su simbiosis con otros ámbitos de la cultura serán sus principales protagonistas para hacer las delicias de todos los seguidores, siendo este un festival referente en el panorama internacional.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!