El mayor cazatalentos español, frente a la invasión del pop latino y el “sonido Miami”

“No escucho música porque me pone de mala leche”. Así de radical y pesimista se muestra el productor Paco Martín que, desde los años setenta del pasado siglo, ha impulsado las carreras artísticas de Los Secretos, Hombres G, Antonio Vega o Los Rodríguez, entre otros.

Martín, junto al periodista y gestor cultural Bruno Galindo, mantuvo este jueves un encuentro enmarcado en las jornadas Vivir del Arte que ha organizado la Fundación Artdecor para debatir sobre los retos y oportunidades de los creadores, gestores y trabajadores de la cultura. Y también sobre la vulnerabilidad que sufre el sector.

Según Martín, el sector musical ha degenerad desde los setenta “ha cambiado muchísimo, te diría que ha degenerado”. “Hoy no existe la industria musical”, continúa Martín, “existe el negocio, hoy no existe la figura del director artístico. No se desarrollan ni artistas ni repertorio, todo está más mecanizado”.

Y el productor de amplia y reconocida carrera pone el foco en un estilo concreto: “Este pop latino, que es una invasión, pues tiene miles de bajadas en internet y es lo que le interesa a la gente, poco más”. Sin embargo, paradójicamente, “la industria discográfica está ahora ganando más dinero que nunca, invirtiendo más dinero que nunca. Hoy una industria discográfica se maneja con seis personas, antes éramos doscientos”.

El amor perdido

Paco Martín apunta que “el amor a la música se ha perdido. Antes había gente muy preparada, coleccionistas de discos, nos sabíamos la biografía de los artistas… ahora sufrimos una ignorancia tremenda”

Y pone un ejemplo no exento de cierto romanticismo: “Me emocionan los Rolling Stones haciendo conciertos con 80 años, y no en una banqueta como Bob Dylan, sino corriendo por un escenario”.

“No escucho música ya, no hay programas en la radio, no hay música en directo en las televisiones…”, se lamenta: “ha desaparecido la emoción por una canción, hasta gente de talento como Alejandro Sanz acaba rendido a ese sonido miami, no escucho música porque me pone de mala leche”. “Contra internet no se puede luchar, si crees en el talento, sufres, vivimos un momento muy malo, pero es lo que hay”, concluye su lamento.

Junto a él estuvo el periodista Bruno Galindo que apuntó que “hay mucha gente trabajando en la sombra en el sector de la cultura, pero la precariedad se cronifica y se convierte en pobreza”. “Estamos ante unsector en peligro de extinción, con problemas estructurales”, continúa Galindo, que valora muy positivamente encuentros como éste: “Tiene un valor enorme, Córdoba lo intenta. No creo que haya otra iniciativa en el estado que se equipare al esfuerzo que se está haciendo en esta ciudad por sacar músculo, por hacer cosas y por estar aquí en unas jornadas como éstas”.

El encuentro “Vivir del Arte” se celebra entre la sede de la propia Fundación Artdecor, en la plaza Luis Venegas y en UCO Cultura en La Corredera, e incluye talleres sobre protección a los trabajos culturales y debates sobre el acceso a subvenciones en el ámbito nacional y europeo, los derechos de la propiedad intelectual o sobre el “estatuto del artista” que, por cierto, será presentado en nuestra ciudad por el ministro de cultura y deportes, Miquel Iceta, el próximo martes en la Librería La República de las Letras“.